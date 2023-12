Cinq moments forts de la F1 en 2023

Le triomphe de Verstappen à Monaco

Ayant pris départ depuis la pole position, ce pilote hors pair a maintenu cette place jusqu’à l’arrivée. Ce parcours est reconnu non seulement pour son prestige mais aussi pour sa difficulté. Cependant, cette fois-ci, la pluie survenue dans la deuxième moitié du parcours, a davantage corsé la course de tous les côtés.

Mais visiblement, le talent et le professionnalisme de Max lui ont permis de se démarquer. Cette victoire a repositionné son équipe à une place de choix dans le classement. Et sur les sites de paris sportif F1, de nombreux parieurs ont tiré profit de cette performance.

Le (court) duel Verstappen-Pérez

La saison 2023 aurait pu être un millésime plus intéressant si Max Verstappen n’avait pas dominé de la tête et des épaules le championnat. Mais un pilote disposait bien lui aussi de l’arme ultime qu’est la Red Bull : son équipier mexicain Sergio Pérez. Après un début de saison solide lors duquel il a parfois semblé pouvoir afficher un rythme de course et une capacité à garder ses esprits pour mener la vie dure à son Champion du monde d’équipier, Pérez s’est ensuite effondré, notamment dans l’exercice des qualifications, et a dû se contenter d’une bataille pour la deuxième place du championnat des pilotes jusqu’au terme de la saison. Signe de sa saison en dents de scie, il a été au cœur de nombreuses rumeurs de limogeage au profit de Daniel Ricciardo et il lui a fallu attendre les derniers GP de la saison pour souffler et éviter le déshonneur de voir un pilote Mercedes ou Ferrari s’emparer de sa position.

Pierre Gasly a rejoint Alpine

Cette saison 2023 a aussi été marquée par Pierre Gasly qui a rejoint Alpine, l'écurie française. Le pilote français avait quitté Red Bull en 2019, après une saison difficile. Au sein de cette nouvelle équipe dans laquelle il remplace Fernando Alonso, parti chez Aston Martin, il espère écrire une nouvelle page de son histoire.

À peine arrivé, Gasly a déjà réalisé une performance remarquable devançant son équipier Esteban Ocon au championnat du monde des pilotes.

Le premier podium de Piastri en F1

Au Japon, le Grand Prix a été le théâtre d'un exploit réalisé par une nouvelle figure qui disputait sa première saison en F1. Il s’agit de l’Australien Oscar Piastri, pilote de McLaren qui s’est imposé sur le podium. Avec un rythme incontestable, il a converti le potentiel de sa McLaren pour monter jusque dans le top 3.

Un record pour Verstappen au Brésil

Au Brésil, Max Verstappen a encore démontré qu’il est au sommet de son art avec une victoire en Grand Prix de plus. Celle-ci était en effet la 17e de cette saison 2023 et sa 52e victoire en F1. Cette performance record supplante celle d’Alain Prost qui en a 51 au compteur.

F1 2023 : une saison plutôt intense

Cette saison 2023 a été assez particulière surtout avec Piastri qui n’a pas fait piètre figure en dépit du fait qu’il provienne d’un championnat inférieur : la F2. La dynamique entre les différentes équipes a parfois été difficile à lire tant certains teams, comme Aston Martin ou McLaren, on connu des hauts et des bas intenses cette année. Devant, la lutte a été serrée pour la place de dauphin de Red Bull, entre Ferrari et Mercedes.