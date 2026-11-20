Formule 1 GP de Las Vegas
Cinq pilotes pénalisés sur la grille de départ du Grand Prix de Las Vegas
Kimi Antonelli, Oscar Piastri, Oliver Bearman, Carlos Sainz et Lance Stroll écoperont tous de pénalités sur la grille du Grand Prix de Las Vegas en raison de changements d'éléments moteur.
Haydn Cobb
Publié: 20 nov. 2026, 05:05
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Photo de : Manuel Eletto
Cinq pilotes seront pénalisés sur la grille dé départ du Grand Prix de Las Vegas, parmi lesquels le nouveau champion du monde de Formule 1, Kimi Antonelli.
Comme Mercedes l'avait précédemment indiqué, Antonelli reculera de cinq places sur la grille pour un changement de moteur à combustion interne. Il ne recevra toutefois pas de pénalité supplémentaire pour le remplacement de son turbo, puisqu'il reste dans son quota.
Mercedes a annoncé que le champion du monde 2026 bénéficiera de la nouvelle spécification de turbo, autorisée dans le cadre du dispositif ADUO, tandis que George Russell conservera la spécification actuelle, en raison d'une pénalité sur la grille plus importante à purger pour dépassement de son quota.
Chez McLaren, Oscar Piastri écopera d'une pénalité de dix places sur la grille pour un changement de moteur, comme l'équipe l'avait déjà annoncé. Carlos Sainz recevra également une pénalité de dix places après que Williams a décidé de lui installer son cinquième turbo de la saison.
Comme Antonelli, Piastri et son coéquipier Lando Norris seront équipés du turbo Mercedes évolué.
Oliver Bearman partira depuis le fond de la grille après un changement presque complet de son unité de puissance. Il utilisera notamment son cinquième moteur à combustion interne, son cinquième turbo, son cinquième échappement et son cinquième MGU-K, ce qui représente un total de 35 places de pénalité.
Enfin, Lance Stroll utilisera une neuvième batterie et un huitième boîtier électronique de contrôle à Las Vegas, après que son Aston Martin motorisée par Honda a connu un nouvel abandon lié à la batterie lors du précédent rendez-vous au Brésil. Le Canadien écopera d'une pénalité totale de dix places sur la grille pour ces deux changements.
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