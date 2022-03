Le CIO recommande l'exclusion des sportifs russes, la FIA va se réunir

Charger le lecteur audio

Mise à jour de l'article initialement publié le 28 févr. 2022, 13:35

La guerre a éclaté en Ukraine depuis jeudi dernier, date de l'invasion par la Russie qui a suscité une vive condamnation de la communauté internationale. L'Europe et les États-Unis ont notamment prononcé de fortes sanctions économiques à l'encontre de la Russie ces derniers jours, et les instances sportives ont également commencé à réagir.

La Formule 1 a tenu dès jeudi une réunion de crise, à l'issue de laquelle il a été décidé, en accord avec les pilotes et les écuries, qu'il était "impossible d'organiser le Grand Prix de Russie dans ces circonstances". L'épreuve, prévue en septembre, n'est pour le moment pas définitivement annulée mais tous les préparatifs sont suspendus.

Dans le même temps, le président de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, a écrit à la fédération ukrainienne (FAU) pour lui offrir son "plein soutien". En réponse, le président de la FAU, Leonid Kostyuchenko, a indiqué que son instance allait préparer "de possibles mesures de soutien de la part de la FIA pour l'après-guerre, quand toutes les ressources de l'État seront orientées vers la reconstruction".

Cette réponse mentionne également une série de décisions demandées à la FIA à l'encontre de la Russie et de son allié, la Biélorussie, et qui toucheraient les concurrents de ces deux pays. Il est notamment question de bannir de toutes les compétitions internationales ceux utilisant une licence russe ou biélorusse.

En Formule 1, cela concernerait donc directement Nikita Mazepin, qui court sous licence de la fédération russe. L'avenir du pilote Haas est incertain depuis que l'écurie américaine dans laquelle il évolue a coupé les ponts avec son sponsor titre russe Uralkali. Des discussions doivent avoir lieu cette semaine pour régler ce dossier dans l'équipe, et son directeur Günther Steiner n'a semblé écarter aucune éventualité concernant l'avenir de son pilote.

La demande de la fédération ukrainienne a été suivie lundi après-midi des recommandations très claires émanant de la commission exécutive du Comité international olympique. Le CIO prône notamment les mesures suivantes auprès des fédérations internationales.

"Afin de protéger l'intégrité des compétition sportives internationales, et pour la sécurité de tous les participants, la commission exécutive du CIO recommande que les fédérations sportives internationales et que les organisateurs d'événements sportives n'invitent pas ou n'autorisent pas la participation d'athlètes russes et biélorusses, ainsi que d'officiels, lors des compétitions internationales."

"Si ce n'est pas possible à court terme pour des raisons juridiques ou organisationnelles, la commission exécutive du CIO recommande vivement aux fédérations sportives internationales et aux organisateurs d'événements sportifs à travers le monde de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour qu'aucun athlète ou officiel russe ou biélorusse ne participe sous le nom de la Russie ou de la Biélorussie. Individuellement ou par équipe, les Russes et les Biélorusses ne devraient être acceptés qu'en tant qu'athlètes ou équipes neutres. Pas de symboles, couleurs, drapeaux ou hymnes nationaux."

Ces recommandations du CIO concernent la Fédération internationale de l'automobile, qui est une instance reconnue par le comité olympique depuis la signature d'un accord remontant à 2012.

Par ailleurs, la FAU a également appelé la FIA à interdire l'organisation d'épreuves sanctionnées par l'instance internationale en Russie et en Biélorussie. Dès le week-end dernier le FIA WTCR a ainsi jugé "impossible" de courir à Sotchi en fin d'année, tandis que d'autres disciplines sportives ont pris des décisions allant dans le même sens.

La finale de la Ligue des Champions de football a par exemple été déplacée de Saint-Pétersbourg à Paris pour la fin du mois de mai. La FIFA a aussi annoncé dimanche que l'équipe nationale russe de football ne pourrait jouer ses matchs internationaux que sur terrain neutre et devrait se présenter sous l'intitulé "Union de Football Russe", sans utiliser son drapeau ni son hymne national.

Mise à jour de 19h28

La FIA a indiqué lundi en fin de journée qu'une "réunion extraordinaire du Conseil Mondial du Sport Automobile" se tiendrait mardi "pour discuter des questions liées à la crise en Ukraine".