Le circuit de Barcelone va faire homologuer un tracé sans chicane

Charger le lecteur audio

Comme toutes les autres pistes présentes au calendrier de la Formule 1, celle de Barcelone détient le Grade 1 FIA, un système de notation établi par l'organe directeur afin d'évaluer divers aspects d'un circuit automobile. Depuis l'introduction d'une chicane dans le dernier secteur du circuit de Barcelone, en 2007, seule cette configuration plus lente a bénéficié du Grade 1, néanmoins la situation devrait changer dès 2023.

Selon nos informations, les propriétaires du circuit catalan cherchent à faire homologuer par la FIA la version "sans chicane" afin de permettre aux différents championnats se rendant à Barcelone, dont la Formule 1, de retenir la configuration de leur choix.

"La zone de la chicane ne sera pas modifiée", a confié à Motorsport.com un porte-parole du circuit de Barcelone. "Ce qui sera fait, ce sera l'homologation du tracé sans la chicane pour les championnats de sport automobile. Ensuite, chaque promoteur pourra choisir sa configuration du tracé préférée."

Pour rappel, la chicane du circuit de Barcelone a été mise en place pour augmenter les opportunités de dépassement. En théorie, avec cet enchaînement gauche-droite lent, les voitures se rapprochent dans l'ultime secteur et bénéficient d'une meilleure aspiration dans la ligne droite suivante pour tenter un dépassement avant le premier virage. Mais en pratique, le nombre de dépassements n'a pas augmenté avec cette configuration. Bien que la F1 ait, depuis 2007, envisagé de revenir à la version précédente du troisième secteur, rien n'avait été fait par les dirigeants du championnat et les responsables de la FIA.

Le championnat MotoGP avait continué à utiliser une configuration sans chicane jusqu'en 2016 et l'accident mortel de Luis Salom, pilote Moto2, dans la courbe à droite précédente. Une autre chicane avait alors été mise en place, différente de celle de la F1, en 2017 mais le mécontentement des pilotes concernant le changement de surface à cet endroit a mené à la rapide suppression de cette version, jusqu'à l'élargissement du bac à gravier dans la zone de la chicane en 2018, ayant permis au MotoGP de s'en passer.

Outre la catégorie reine de l'automobile et de la moto, le circuit de Barcelone a accueilli l'European Le Mans Series, les 24 Heures de Barcelone, l'International GT Open, le Championnat du monde de Rallycross et les championnats catalans CER et RACC en 2022.

Avec Jonathan Noble et Jose Carlos de Celis