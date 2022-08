Le circuit de Singapour dans le prochain Call of Duty

Charger le lecteur audio

La sortie du prochain jeu de la franchise de FPS ("first-person shooter", ou jeu de tir à la première personne) Call of Duty, intitulé "Modern Warfare 2", est prévue pour le 28 octobre prochain sur Playstation, Xbox et PC. Ses développeurs ont révélé qu'une des maps jouables aura comme toile de fond le circuit de Marina Bay, tracé urbain dans la ville de Singapour qui accueille la Formule 1 depuis 2008.

Cette carte, jouable dans le cadre des affrontements à six joueurs contre six (6v6), sera accessible via une bêta du jeu en accès anticipé sur Playstation via précommande les 16 et 17 septembre, avant une ouverture à l'ensemble des joueurs dans le cadre de la dernière bêta ouverte du 24 au 26 septembre, soit quelques jours avant le GP de Singapour 2022, qui devrait être le premier depuis 2019 et le début de la pandémie de COVID-19.

Dans une vidéo teaser publiée par Infinity Ward, il apparaît que la carte comprendra des portions de la voie des stands et du complexe des paddocks de Marina Bay, bien qu'aucun logo de la F1 ne soit présent dans le clip.

La map de Marina Bay dans le prochain Call of Duty

Infinity Ward a publié un bref communiqué sur la nouvelle carte : "La bêta de Modern Warfare II est prête à offrir une expérience multijoueur intense allant au-delà de l'expérience de base du 6v6 avec une variété de cartes de différentes tailles méticuleusement conçues, et un ensemble tout aussi impressionnant de Modes, d'Expériences de progression et d'autres aspects qui seront révélés plus en détail lors de 'Call of Duty : Next'. En outre, nous avons dévoilé un aperçu de Marina Bay Grand Prix, où les combats se déroulent dans l'enceinte principale d'un circuit de course urbain, [qui est] l'une des cartes multijoueur 6v6 confirmées pour la bêta."

Ce n'est pas la première fois que la F1 est indirectement associée à Call of Duty puisque Lewis Hamilton avait fait une apparition en tant que personnage non jouable dans Infinite Warfare en 2016. Plus généralement, lors des GP de Valence 2013 et 2014 de MotoGP, Jorge Lorenzo avait arboré des casques spéciaux aux couleurs de Ghosts et Advanced Warfare, deux opus de la franchise.