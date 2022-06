Le clash qualifs F1/départ des 24H du Mans n’inquiète pas Bakou

Charger le lecteur audio

En 2022, l’organisation des week-ends de Grand Prix F1 a été modifiée, avec une journée de jeudi laissée libre et des conférences de presse repoussées au vendredi matin, avec un alignement en général des séances du samedi sur ces horaires plus tardifs.

Pour le GP d’Azerbaïdjan ce week-end, avec la première course de F2 le matin, les qualifications qui se dérouleront le samedi après-midi démarreront ainsi à 16h, heure française, soit au moment exact où sera lancée l’édition 2022 des 24 Heures du Mans. Une situation qui pourrait confronter certains fans des sports mécaniques à un dilemme mais qui n’effraie pas outre-mesure le directeur exécutif de l’épreuve de Bakou, Arif Rahimov.

Interrogé par Motorsport.com, il a ainsi déclaré : "La partie la plus importante du Mans est le départ de la course. Mais ensuite, la partie la plus importante des qualifications est la fin. Je pense donc que les téléspectateurs pourront regarder les deux : le départ du Mans et la fin des qualifications."

Rahimov a par ailleurs souligné qu'il n'y avait pas eu beaucoup de discussions avec la F1 et la FIA au sujet de ce conflit de dates et d'horaires, car le calendrier de Bakou était dicté par un ensemble de facteurs différents. "Le calendrier est conçu sur la base d'un grand nombre de facteurs. Il y a nos facteurs internes ici et tous les autres éléments dont nous devons tenir compte le samedi, comme la course de F2."

"Donc, il n'y a généralement pas beaucoup de choix pour décaler les choses dans le temps. Mais comme je l'ai dit, je serais déçu si le départ du Mans coïncidait avec la fin des qualifications. Comme c'est avec le début, je pense que ça va quand même attirer tous les spectateurs."

Maintenir le Grand Prix en juin

Le départ du GP d'Azerbaïdjan 2021

Bakou, dont la place au calendrier F1 est assurée jusqu'en 2024, devrait connaître un Grand Prix 2022 à guichets fermés pour sa réouverture au public. Sa date en juin, qui a été celle des deux premières épreuves (2016 et 2017) mais également de celle de 2021, pourrait être modifiée à l'avenir dans le cadre d'une refonte du calendrier pour le rendre plus logique sur le plan régional.

Cela semble d'autant plus indiqué dans le cas de Bakou que cette saison, par exemple, la course azerbaïdjanaise précède d'une semaine seulement le GP du Canada, un enchaînement plus qu'intense sur le plan logistique et organisationnel. Mais Rahimov est clair sur le fait que la course urbaine souhaite conserver son épreuve au mois de juin, avancer la course plus tôt dans l'année pouvant poser des problèmes liées aux conditions climatiques.

"Nous avons vraiment connu des difficultés dans le passé lorsque la course avait lieu en avril [en 2018 et 2019]", a-t-il expliqué. "Nous devons commencer à construire à peu près trois mois avant le début de la course, donc, si le GP a lieu en avril, cela nous ramène à l'hiver. C'est extrêmement difficile de procéder aux préparatifs."

"De plus, cette année par exemple, le mois d'avril ici a été assez mauvais niveau météo : il y avait du vent, du froid et de la pluie. Et je ne pense pas que nous pouvons risquer d'avoir quelque chose comme ça pendant la course parce que nous voulons des tribunes pleines. Vous voulez avoir des spectateurs, cela fait partie de l'image globale. Donc nous sommes très heureux de la date de juin et je veux vraiment la maintenir."

