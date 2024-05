Championnat - Même sans gagner, Verstappen creuse l'écart

Max Verstappen n'a pas gagné à Miami, mais avec son succès du sprint et sa deuxième place dimanche, il reste le pilote qui inscrit le plus de points sur l'ensemble du week-end. Le triple Champion du monde en titre conforte ainsi son leadership en tête du championnat, devant son coéquipier Sergio Pérez qui n'a pris que 16 unités.

Charles Leclerc reste troisième devant Carlos Sainz et Lando Norris, qui recolle au groupe à la faveur de sa toute première victoire en Formule 1. Désormais 15e de ce classement, Esteban Ocon ouvre son compteur grâce au point de la 10e place, décrochée de haute lutte. Pierre Gasly, lui, doit encore patienter.

Chez les constructeurs, Red Bull fait également la plus grosse moisson de points, et Ferrari fait malgré tout une bonne opération comptable par rapport à McLaren sur l'ensemble du week-end. Huitième, Alpine a désormais un point dans son escarcelle, laissant Stake F1 et Williams seules en quête d'un premier top 10 cette saison.

Championnat Pilotes

Championnat constructeurs