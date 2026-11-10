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"Colapinto n'a jamais atteint le point de corde" : la version d'Audi sur la pénalité de Hülkenberg

Nico Hülkenberg a écopé d'une pénalité de 10 secondes à Interlagos pour avoir quitté la piste et en avoir tiré un avantage alors qu'il tentait de dépasser Franco Colapinto.

Stuart Codling Isa Fernandes

Mis à jour: 10 nov. 2026, 12:13

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Photo de : Manuel Eletto / Getty Images

La huitième place d'Audi au championnat constructeurs ne reflète pas vraiment le niveau de compétitivité de sa monoplace, mais les circonstances ont jusqu'ici empêché l'équipe de concrétiser ses performances par des points en 2026. À eux deux, Nico Hülkenberg et Gabriel Bortoleto ont signé 10 onzièmes places.

Le problème est souvent venu de départs difficiles, qui ont coûté des positions aux pilotes dès les premiers mètres. Mais les conditions changeantes à Interlagos ont permis à Hülkenberg de se mettre en évidence, malgré une pénalité de 10 secondes pour avoir quitté la piste et tiré un avantage de cette manœuvre au premier virage, alors qu'il se battait avec Franco Colapinto (Alpine) pour la dernière place dans les points au 48e tour.

Hülkenberg avait atteint la Q3 lors des qualifications disputées sous la pluie samedi et signé le sixième temps. Il s'était ainsi retrouvé quatrième sur la grille grâce aux pénalités infligées à George Russell et Charles Leclerc. Il a perdu deux places dès le premier tour, avant de conserver sa position jusqu'à ce que Max Verstappen et Oscar Piastri le dépassent à mesure que la piste séchait.

Avec les pneus slicks, Hülkenberg a également été dépassé par les Ferrari de Lewis Hamilton et Charles Leclerc, mais il était toujours en bonne position pour marquer des points jusqu'à son deuxième arrêt aux stands, au 44e tour. Celui-ci l'a fait ressortir derrière Colapinto, qui n'avait plus changé de pneus depuis la fin du 17e tour. Malgré des pneus très usés, le pilote Alpine a opposé une résistance tenace. Hülkenberg a dû attendre quatre tours avant de réussir à le dépasser au premier virage, mais en tentant de passer par l'extérieur, il a emprunté la zone de dégagement asphaltée.

Hülkenberg a ensuite écopé d'une pénalité de 10 secondes pour avoir quitté la piste et en avoir tiré un avantage. Allan McNish, directeur de la compétition d'Audi, a expliqué pourquoi l'équipe n'avait pas demandé à son pilote de rendre la position.

Nico Hulkenberg, Audi F1 Team, George Russell, Mercedes

Photo de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

"J'ai été agréablement surpris par notre niveau de compétitivité par rapport aux Ferrari", a déclaré McNish.

"Nous étions plutôt performants sous la pluie en comparaison avec elles. Nico a réussi à conserver sa position. Sur le sec, lorsque nous sommes passés aux pneus slicks, nous n'avons pas retrouvé le niveau de performance que nous espérions. Nous avons rencontré quelques difficultés."

"Peut-être que les conditions ont joué un rôle, je ne sais pas. Mais nous n'avions plus le même rythme par rapport à nos concurrents. Nous étions malgré tout dans le top 10."

"Lors de son arrêt aux stands, Hülkenberg est ressorti à hauteur de Colapinto. Ce dernier arrivait en fin de relais avec des pneus usés, il essayait de s'accrocher et a élargi sa trajectoire au premier virage. Il l'a fait une nouvelle fois parce que Nico était à l'extérieur : il l'a simplement poussé au large et n'a pas atteint le point de corde. Mais comme Nico est sorti de la piste et qu'il a été estimé qu'il en avait tiré un avantage durable, nous avons reçu une pénalité de dix secondes."

"Pour nous, la situation n'était pas claire. Normalement, si vous êtes devant au point de corde, vous avez le droit de conserver votre position. Mais comme le premier virage plonge ensuite vers le 'S', il est très subjectif de déterminer précisément où se trouve le point de corde. Or, Colapinto n'a jamais atteint le point de corde. Il en était très loin. Il n'en était même pas proche."

"Mais la FIA a défini l'endroit où se situait la ligne du point de corde. Et à cet endroit, Colapinto avait déjà élargi sa trajectoire. La situation était donc très discutable à nos yeux. Honnêtement, nous ne savions pas quelle décision prendre. Si nous lui avions demandé de rendre la position, nous nous serions retrouvés dans la même situation."

"Un autre élément est entré en jeu : lorsque nous avons pu examiner la situation, Nico avait déjà pris beaucoup d'avance. Il avait creusé un écart de deux secondes sur le tour."

"Il faut respecter les décisions de la FIA. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais il n'était pas évident pour nous que Nico n'était pas prioritaire dans ce virage. C'est la meilleure façon de présenter les choses."

Nico Hulkenberg, Audi F1 Team

Photo de: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images

Les directives de la FIA sur les standards de pilotage précisent qu'un pilote tentant de dépasser par l'extérieur d'un virage n'a droit à un espace suffisant en piste que si son essieu avant se trouve devant celui de l'autre monoplace au niveau du point de corde. La configuration du premier virage rend difficile l'identification précise de ce point, mais les commissaires doivent bien fixer une limite quelque part. En l'occurrence, ils ont estimé que Hülkenberg ne remplissait pas ce critère à cet endroit.

Les directives précisent également que la voiture qui tente un dépassement doit "être pilotée de manière contrôlée depuis l'entrée du virage jusqu'à sa sortie, en passant par le point de corde" et "être en mesure de négocier le virage en restant dans les limites de la piste".

Ces dernières dispositions ont été précisées ces dernières années, certains pilotes ayant été considérés comme ayant exploité le manque de précision des versions précédentes des directives. Mais les débats restent fréquents pour déterminer si un pilote à l'attaque a tenté une manœuvre kamikaze ou si son adversaire a lui aussi pris certaines libertés en élargissant sa trajectoire, prétendument de manière involontaire.

En purgeant sa pénalité de 10 secondes lors de son dernier arrêt aux stands, pendant une phase de course où l'ensemble du peloton est repassé aux pneus intermédiaires à l'arrivée d'une nouvelle averse sur le circuit, Hülkenberg a de nouveau perdu sa place dans le top 10. Il a toutefois repris la dixième position à Arvid Lindblad au début du 65e tour.

"Le dépassement sur Lindblad était une manœuvre que je considère clairement comme réussie et agressive", a déclaré McNish.

"C'était aussi une façon d'envoyer un message : infligez-nous une pénalité, mais nous sommes capables de revenir dans les points."

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