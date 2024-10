Colapinto sur ses fans : "Je n'ai vu ça pour aucun autre pilote jusqu'ici"

Surprise du chef chez Williams quand il s'est agi de remplacer Logan Sargeant en fin d'été, Franco Colapinto est depuis vu par beaucoup comme une véritable révélation. L'Argentin, lancé dans le grand bain de la Formule 1 en tant que pigiste avant de laisser place, pour l'année prochaine, à Carlos Sainz, a fait mieux que survivre puisqu'il a déjà inscrit deux fois des points lors de ses quatre premiers Grands Prix.

Forcément, alors que l'Argentine n'avait plus été représentée dans la discipline depuis 2001 et que l'Amérique du Sud est en mal d'un pilote depuis la très courte pige de Pietro Fittipaldi chez Haas lors du GP d'Abu Dhabi 2020, l'engouement autour de Colapinto est grand chez ses fans, déjà nombreux.

Une situation qui ne pèse pas comme un fardeau sur les épaules du pilote, bien au contraire : il s'en nourrit et estime que leur ferveur a manqué à la discipline. "Je ressens [la passion] des fans, et c'est pourquoi j'étais si excité pour ces courses – et la Formule 1 voit maintenant à quel point les fans latinos et argentins lui ont manqué", a déclaré Colapinto.

"Ils sont extrêmement dingues et en seulement quelques courses, ils sont devenus fous et le soutien qu'ils apportent, honnêtement, je n'ai vu ça pour aucun autre pilote jusqu'à présent. C'est quelque chose de très spécial et d'unique que je vis. C'est formidable de voir autant de Latinos."

"Dans d'autres sports, il y a eu des bagarres entre Brésiliens, Mexicains et Argentins, mais en Formule 1, en sport automobile, on a l'impression que tout le monde est ensemble, que tout le monde me soutient. Il n'y a pas de bagarre entre les Brésiliens, les Mexicains et les Argentins, ils sont tous ensemble, il y a un objectif commun et tout le monde me soutient, c'est agréable à voir."

"C'est un pas en avant en tant que société, je suis vraiment heureux de voir comment cela va se terminer et je profite simplement du moment présent", a-t-il ajouté.

L'avenir de Franco Colapinto qui, en plus de ses résultats apporte avec lui chez Williams plusieurs sponsors de poids (dont Mercado Libre, le "Amazon sud-américain", qui est d'ailleurs mis en avant via la livrée du GP de Mexico), pourrait encore s'écrire en Formule 1 puisqu'il figure parmi les candidats potentiels au baquet chez Sauber/Audi.

Propos recueillis par Alex Kalinauckas