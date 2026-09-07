Colapinto en larmes après la "grosse erreur" qui a anéanti ses espoirs de podium

Franco Colapinto a laissé éclater ses émotions après avoir commis une erreur alors qu'il se battait aux avant-postes du Grand Prix d'Italie, une faute qui a anéanti ses espoirs de podium.

Le pilote Alpine s'élançait depuis la septième position sur la grille et a gagné une place dès le départ après l'accrochage entre Charles Leclerc et Lewis Hamilton, qui a fait chuter ce dernier dans la hiérarchie.

Colapinto a ensuite gagné une nouvelle position lorsque Leclerc est parti à la faute à la fin du deuxième tour, avant de dépasser Oscar Piastri quelques instants plus tard, juste avant l'interruption de la course.

Quatrième sur la grille du second départ, Colapinto est immédiatement passé à l'attaque face à Max Verstappen, dépassant le pilote Red Bull au premier freinage pour s'emparer brièvement de la troisième place. Le Néerlandais a toutefois répliqué dans la ligne droite menant à la Variante della Roggia et a repris son bien.

Quelques centaines de mètres plus loin, Colapinto a perdu le contrôle de son Alpine dans les Lesmo, partant au large dans le bac à gravier et chutant jusqu'à la 16e place. "J'avais une énorme opportunité et je ne l'ai pas saisie, alors je suis triste, vraiment très triste", a confié Colapinto, en larmes, à ESPN Argentina après l'arrivée.

"Je pense que cela aurait pu être une grande course, et c'était une grosse erreur. J'ai laissé passer une opportunité très importante pour l'équipe et pour moi, alors je suis un peu abattu. En tirer des leçons est difficile."

Le jeune Argentin, neuvième à l'arrivée et finalement crédité de deux points, affichait toujours la même frustration lorsqu'il s'est ensuite présenté devant la presse écrite à Monza, dont Motorsport.com.

"Je suis simplement frustré. Je pense que j'ai fait de bonnes choses", expliquait le pilote de 23 ans. "Je ne sais pas, j'ai complètement perdu la voiture dans les virages 5 et 6, un peu sans prévenir. C'est très frustrant. Je pense que nous pouvions faire quelque chose de bien."

"Se retrouver deuxième et troisième, se sentir aussi compétitif et se battre soudain avec les meilleures équipes, cela vous motive très vite. Et une erreur comme celle-là efface tout, alors je suis juste frustré."

Colapinto reconnaît qu'il ne comprend toujours pas précisément ce qui s'est passé et a même cru que sa course s'arrêterait là : "J'ai perdu la voiture très violemment, j'ai traversé les graviers à très haute vitesse, j'ai subi beaucoup de dégâts. Je pensais que j'allais devoir abandonner.

"Puis nous sommes repartis. L'équipe a effectué quelques ajustements avec les outils, elle a tout remis en place et a un peu augmenté l'appui aéro de la voiture, et nous avons réussi à marquer des points."

On n'a pas souvent ce genre d'opportunité de se battre aux avant-postes, alors c'est encore plus frustrant.

Parti depuis la pole position, Pierre Gasly a finalement terminé setpième à Monza. Photo de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Une lutte pour le podium aurait de toute façon été difficile à maintenir, comme l'a montré son équipier Pierre Gasly. Parti depuis la pole position, le Français a finalement terminé septième. Un constat qui n'a toutefois pas consolé Colapinto.

"Je suis frustré de ne pas avoir tiré le maximum de la voiture et de tout ce que nous faisions de bien", a-t-il ajouté. "Il faut apprendre pour l'avenir. Mais on n'a pas souvent ce genre d'opportunité de se battre aux avant-postes, alors c'est encore plus frustrant quand quelque chose comme ça arrive."

"Je pense que nous aurions dû marquer davantage de points. Désolé pour l'équipe, et j'espère que nous ferons mieux à Madrid."

Interrogé par Motorsport.com sur son dépassement face à Max Verstappen, Colapinto a relativisé l'importance de cette manœuvre, tout en reconnaissant qu'elle illustrait ce qu'il avait laissé échapper.

"Quand on est dans la voiture, on ne ressent pas vraiment la différence selon le pilote qu'on affronte, mais c'était sympa de se battre avec eux", a déclaré l'Argentin. "C'est ce que je voulais dire : pouvoir rouler roue contre roue avec les meilleures voitures et les meilleures équipes... On ne peut pas vraiment le faire d'habitude. Alors laisser passer une telle opportunité, c'est très douloureux."