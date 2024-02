Ce que la dernière collection de Ferrari et Puma peut nous apprendre de la livrée 2024

Ferrari a toujours été rouge, mais si vous regardez les livrées des 20 dernières années, il est surprenant de voir combien d'autres couleurs sont apparues ou ont disparu. Le jaune, le blanc, le noir et même le bleu (il y a de nombreuses années) ont tous fait leur apparition, alors à quoi pouvons-nous nous attendre cette saison ?

Les nouveaux vêtements, qui ont été dévoilés dans une série d'images et dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, ne contiennent pas de noir du tout, mais plutôt des fermetures éclair blanches sur tous les hauts, ainsi que sur les vestes. Cependant, l'élément le plus intéressant est la bande jaune qui borde les cols et les manches, presque présente le long de tous les vêtements.

Avant le lancement des vêtements, l'équipe avait déjà publié une vidéo montrant Charles Leclerc et Carlos Sainz découvrant leurs nouvelles combinaisons de course, sans totalement les dévoiler. Les commentaires des deux hommes montrent clairement ce que l'équipe souhaite que les gens remarquent, Sainz déclarant dans la vidéo : "Tout d'abord, le noir a disparu, le blanc est de retour, et évidemment le jaune...".

L'engagement audacieux en faveur du jaune rend hommage à la couleur vibrante synonyme de l'héritage de Modène, la ville natale de Ferrari et, bien sûr, à l'une des principales caractéristiques de son logo. Le mot "évidemment" laisse entendre que le jaune sera probablement appliqué à la voiture et Sainz a poursuivi : "Plus agressif, plus tracé. Bravo Ferrari !".

Le noir ne sera pas de retour sur la Ferrari

Ce qui est certain, c'est que le noir ne sera pas de retour cette année. La couleur a fait des allers-retours sur les livrées de Ferrari ces dernières années, comme sur la voiture de 2013, en apportant une épaisse couche de noir sur la partie inférieure du ponton et lançant une tendance qui s'est poursuivie pendant près d'une décennie jusqu'à ce que le rouge devienne la couleur dominante – avec l’apparition d’un aileron arrière rouge au début des années 2020.

Le noir est revenu en force en 2022, cette fois au sommet du capot moteur et comme couleur pour les ailes avant et arrière, tandis que les récentes tenues de l'équipe Ferrari comportaient de gros blocs noirs sur les épaules. Ceux-ci ont été abandonnés dans les nouvelles tenues Puma, suggérant clairement que la couleur ne sera plus à la mode pour cette saison.

Les roues deviendront-elles rouges – et si oui, quel rouge ?

Il est clair que la couleur qui a toujours été associée à Ferrari est le rouge, mais il ne s'agit pas toujours du même type de rouge. La teinte traditionnelle, connue sous le nom de Rosso Corsa, est profonde et riche, mais auparavant, elle a pris un ton plus orangé ou une teinte plus claire pour s'adapter aux différents sponsors. En 2020, la voiture est devenue bordeaux pour célébrer la 1000e course de l'équipe.

Lorsque Puma a présenté sa nouvelle ligne de vêtements, la marque a mis en avant ce qu'elle a décrit comme une "transformation du rouge emblématique de Ferrari", déclarant que ses designers avaient "réimaginé le rouge classique, en lui insufflant une touche de modernité". L'équipe ne va certainement pas toucher à cette écurie tant aimée... n'est-ce pas ?

En effet, au début du mois, dans le cadre de sa campagne de teasing sur les réseaux sociaux, Ferrari a publié une image d'une roue de F1 avec un enjoliveur rouge, complété par un anneau jaune autour du moyeu de la roue. Le message disait simplement : "Nous espérons que vous aimez le rouge".

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000

Mais où le blanc apparaîtra-t-il ?

L'apparition subtile mais forte du blanc sur les nouveaux vêtements – et les remarques faites par Sainz lorsqu'il a vu les combinaisons de course pour la première fois – laissent penser que la livrée de la voiture pourrait être rehaussée de blanc, voire revenir au look de l'ère dominante de Schumacher au début des années 2000 et de l'époque de Fernando Alonso chez Ferrari.

À l'époque, les ailerons avant et arrière étaient blancs – bien que cela soit principalement dû aux sponsors de tabac et de téléphonie mobile de l'équipe. Cette tendance s'est poursuivie pendant plus d'une décennie, jusqu'au passage au rouge en 2018, puis aux ailerons noirs ces deux dernières années. Cette saison pourrait-elle être l'occasion d'un retour en arrière ?

Michael Schumacher, Ferrari

Le jaune fera son apparition, c'est certain

Ferrari a une longue histoire avec la couleur jaune, mais il y a fort à parier que l'équipe n'ira pas aussi loin qu'elle l'a fait lorsqu'elle a officiellement engagé une voiture entièrement jaune au Grand Prix de Belgique 1961, reflétant la couleur de course nationale de son pilote belge Olivier Gendebien, ainsi que de l'importateur belge qui avait payé pour qu'elle participe à la compétition.

Depuis lors, le jaune est apparu de manière intermittente et sous différentes formes. À la fin des années 1960, la 312 F1-68 avait deux bandes jaunes sur toute sa longueur, tandis que dans les années 1980, la couleur était utilisée dans deux carrés sur les ailerons avant et arrière pour distinguer les différentes voitures. Les vêtements de l'équipe allaient également dans les moindres détails, avec des mécaniciens et des ingénieurs portant des hauts entièrement jaunes.

Le jaune est revenu avec des livrées spéciales lors du Grand Prix national de l'équipe à Monza au cours des deux dernières saisons, avec la voiture 2022 dont le capot du moteur et les plaques de l'aileron arrière sont devenus jaunes. Le design unique de l'année dernière était composé d’un nez jaune et une longue entaille jaune également, remplissant ainsi un tiers du capot moteur.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75

Des bandes en zigzag ou plus traditionnelles ?

La livrée Monza de l'année dernière célébrait le succès de la marque aux 24 Heures du Mans avec un jaune audacieux sur le capot du moteur qui imitait le zig-zag jaune de l'Hypercar 499P qui a remporté l'édition mancelle du centenaire. Cette voiture était également équipée d'une partie jaune entourant le logo Ferrari sur le bout du nez. Peut-on s'attendre à un engagement similaire en F1 cette année ? Le halo jaune de Ferrari, ça vous dit quelque chose ? Oh, oui, s'il vous plaît !

Compte tenu de la manière plus subtile dont le jaune a été utilisé sur les vêtements, il pourrait s'agir d'une intégration plus douce cette saison. Puma affirme que son style de détail "ajoute une dimension dynamique et visuellement frappante" aux vêtements... quel est le look le plus dynamique et le plus visuellement frappant sur une voiture de course ? Des bandes jaunes pour aller plus vite, bien sûr. Il ne reste plus beaucoup de temps avant de le savoir...

Participez à ce nouveau chapitre passionnant de PUMA et de la Scuderia Ferrari en vous procurant une pièce de la collection Replica. Les articles sont désormais disponibles dans une sélection de magasins PUMA et Ferrari, ainsi qu'en ligne sur puma.com et store.ferrari.com.