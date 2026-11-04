Formule 1 GP de Mexico

Colton Herta disputera les EL1 au Brésil avec Cadillac pour décrocher sa Super Licence FIA

Au Brésil, Colton Herta tentera de décrocher le dernier point nécessaire à l'obtention de sa Super Licence FIA, après une confusion autour de son total de points

Filip Cleeren

Publié: 4 nov. 2026, 07:55

Copier le lien

Partager sur Facebook

Partager sur Twitter

Partager sur WhatsApp

Partager sur LinkedIn

Partager sur Pinterest

Partager sur Viber

Ajouter comme source privilégiée

Photo de : Kym Illman / Getty Images

Le pilote d'essais de Cadillac, Colton Herta, disputera sa sixième séance d'essais libres du vendredi de la saison ce week-end, à l'occasion du Grand Prix de São Paulo. Il lui manque encore un point pour obtenir la Super Licence FIA indispensable pour courir en Formule 1.

Herta, qui prépare son arrivée en F1 grâce à des essais privés, des séances d'EL1 et une campagne difficile en F2, doit réunir 40 points pour obtenir la Super Licence FIA. Cadillac pensait que l'ancien pilote vedette d'IndyCar avait atteint ce seuil la semaine dernière au Mexique, mais il est rapidement apparu que l'Américain comptait toujours un point de moins, en raison d'une confusion concernant ses résultats passés en IndyCar.

Cadillac va donc corriger cette erreur en offrant à Herta une nouvelle séance d'EL1 vendredi au volant de la voiture de Sergio Pérez, qui lui permettra de marquer un point supplémentaire. Les équipes ne sont tenues de faire rouler un débutant que lors de quatre séances d'EL1 par an, mais celle de São Paulo sera la sixième de la saison pour Herta, l'écurie souhaitant lui permettre d'obtenir enfin sa licence.

Cela permettra à l'équipe de conserver toutes ses options ouvertes, alors qu'elle envisage soit de garder Valtteri Bottas aux côtés de Pérez pour une deuxième saison, soit d'offrir à Herta ses débuts en F1 en 2027.

"J'ai vraiment hâte de reprendre le volant de la MAC-26 pour une nouvelle séance d'EL1", a déclaré Herta. "Interlagos est un circuit historique et emblématique. Piloter une F1 là-bas sera une expérience formidable."

"Chaque fois que j'ai pris le volant cette année, de Barcelone à Budapest, en passant par COTA et Mexico, je me suis senti plus à l'aise et mieux intégré à l'équipe d'ingénieurs. Mon objectif pour la séance de vendredi matin au Brésil reste le même : suivre le programme de roulage sans accroc, fournir à Checo et aux ingénieurs les meilleures données possibles pour préparer leur week-end et continuer à progresser au volant. Je suis reconnaissant envers l'équipe de me donner cette opportunité."

Photo de: Chris Graythen / Getty Images

Cadillac arrive au Brésil après un week-end difficile au Mexique, qui s'est terminé par un accident à haute vitesse de Bottas en course, provoqué par une défaillance soudaine de la suspension avant gauche. Le directeur de l'équipe, Marcin Budkowski, a déclaré que l'écurie avait "mis en place des mesures correctives" pour éviter que cela ne se reproduise.

"À la suite de nos analyses après la course, Valtteri a été victime d'une défaillance de la suspension et nous avons mis en place des mesures correctives pour la suite", a déclaré Budkowski. "Je suis également heureux de voir Colton retrouver la MAC-26 pour une nouvelle séance d'EL1, en remplacement de Checo. Ses progrès au volant au fil des séances ont été impressionnants et ses retours restent extrêmement précieux pour notre programme de développement 2027."

La quête de la Super Licence de Herta avait connu un contretemps lorsque sa voiture était tombée en panne à Monza, l'empêchant de parcourir les 100 km nécessaires pour qu'il puisse obtenir le point attribué à l'issue de la séance. Au Brésil, 24 tours du circuit d'Interlagos suffiront à remplir cette condition.

Votre avis nous intéresse !

Qu'aimeriez-vous voir sur Motorsport.com ?

Répondez à notre enquête en 5 minutes.

- L'équipe Motorsport.com

Lire et poster des commentaires

Lire aussi :





Partager ou sauvegarder cet article

Copier le lien

Partager sur Facebook

Partager sur Twitter

Partager sur WhatsApp

Partager sur LinkedIn

Partager sur Pinterest

Partager sur Viber

Article précédent Le programme du Grand Prix de São Paulo F1 2026 : dates, horaires et infos

Meilleurs commentaires

Il n'y a pas de commentaire pour le moment. Souhaitez-vous en écrire un ?

Voir plus & commenter

Plus de

Filip Cleeren





Rafa Câmara fera ses débuts en F1 au GP du Brésil, Esteban Ocon écarté par Haas



Formule 1



Formule 1



GP de Mexico



11 h



Rafa Câmara fera ses débuts en F1 au GP du Brésil, Esteban Ocon écarté par Haas





Antonelli submergé par l'émotion après son premier titre mondial



Formule 1



Formule 1



GP de Mexico



2 j



Antonelli submergé par l'émotion après son premier titre mondial





Kimi Antonelli sacré champion du monde au GP de Mexico, Verstappen s'impose



Formule 1



Formule 1



GP de Mexico



2 j



Kimi Antonelli sacré champion du monde au GP de Mexico, Verstappen s'impose

Plus de

Cadillac





Russell pousse la candidature surprise de Vesti chez Cadillac en 2027



Formule 1



Formule 1 20 h



Russell pousse la candidature surprise de Vesti chez Cadillac en 2027





Pérez encense Herta mais laisse Cadillac décider de son futur coéquipier



Formule 1



Formule 1



GP de Mexico



23 h



Pérez encense Herta mais laisse Cadillac décider de son futur coéquipier





Confusion autour de la Super Licence de Colton Herta : on vous explique tout



Formule 1



Formule 1



GP de Mexico



3 j



Confusion autour de la Super Licence de Colton Herta : on vous explique tout

Dernières actus





Verstappen taquine Ricciardo en évoquant les 24 Heures du Mans



Formule 1



F1 Formule 1



GP de Mexico



Verstappen taquine Ricciardo en évoquant les 24 Heures du Mans





Colton Herta disputera les EL1 au Brésil avec Cadillac pour décrocher sa Super Licence FIA



Formule 1



F1 Formule 1



GP de Mexico



6 min



Colton Herta disputera les EL1 au Brésil avec Cadillac pour décrocher sa Super Licence FIA





Le programme du Grand Prix de São Paulo F1 2026 : dates, horaires et infos



Formule 1



F1 Formule 1



GP de São Paulo



2 h



Le programme du Grand Prix de São Paulo F1 2026 : dates, horaires et infos





Rafa Câmara fera ses débuts en F1 au GP du Brésil, Esteban Ocon écarté par Haas



Formule 1



F1 Formule 1



GP de Mexico



11 h



Rafa Câmara fera ses débuts en F1 au GP du Brésil, Esteban Ocon écarté par Haas

Abonnez-vous pour accéder aux articles de Motorsport.com avec votre bloqueur de publicité.

De la Formule 1 au MotoGP, nous couvrons les plus grands championnats depuis les circuits parce que nous aimons notre sport, tout comme vous. Afin de continuer à vous faire vivre les sports mécaniques de l'intérieur avec des experts du milieu, notre site Internet affiche de la publicité. Nous souhaitons néanmoins vous donner la possibilité de profiter du site sans publicité et sans tracking, avec votre logiciel adblocker.

Vous avez deux options :

Abonnez-vous.

Désactivez votre bloqueur de publicité.

Abonnez-vous ! Vous êtes déjà abonné ? Identifiez-vous ici

Votre bloqueur de publicité est désactivé ?

Rechargez la page.

Gérer les alertes

S'inscrire