Formule 1 GP de Mexico
Colton Herta disputera les EL1 au Brésil avec Cadillac pour décrocher sa Super Licence FIA
Au Brésil, Colton Herta tentera de décrocher le dernier point nécessaire à l'obtention de sa Super Licence FIA, après une confusion autour de son total de points
Filip Cleeren
Publié: 4 nov. 2026, 07:55
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Photo de : Kym Illman / Getty Images
Le pilote d'essais de Cadillac, Colton Herta, disputera sa sixième séance d'essais libres du vendredi de la saison ce week-end, à l'occasion du Grand Prix de São Paulo. Il lui manque encore un point pour obtenir la Super Licence FIA indispensable pour courir en Formule 1.
Herta, qui prépare son arrivée en F1 grâce à des essais privés, des séances d'EL1 et une campagne difficile en F2, doit réunir 40 points pour obtenir la Super Licence FIA. Cadillac pensait que l'ancien pilote vedette d'IndyCar avait atteint ce seuil la semaine dernière au Mexique, mais il est rapidement apparu que l'Américain comptait toujours un point de moins, en raison d'une confusion concernant ses résultats passés en IndyCar.
Cadillac va donc corriger cette erreur en offrant à Herta une nouvelle séance d'EL1 vendredi au volant de la voiture de Sergio Pérez, qui lui permettra de marquer un point supplémentaire. Les équipes ne sont tenues de faire rouler un débutant que lors de quatre séances d'EL1 par an, mais celle de São Paulo sera la sixième de la saison pour Herta, l'écurie souhaitant lui permettre d'obtenir enfin sa licence.
Cela permettra à l'équipe de conserver toutes ses options ouvertes, alors qu'elle envisage soit de garder Valtteri Bottas aux côtés de Pérez pour une deuxième saison, soit d'offrir à Herta ses débuts en F1 en 2027.
"J'ai vraiment hâte de reprendre le volant de la MAC-26 pour une nouvelle séance d'EL1", a déclaré Herta. "Interlagos est un circuit historique et emblématique. Piloter une F1 là-bas sera une expérience formidable."
"Chaque fois que j'ai pris le volant cette année, de Barcelone à Budapest, en passant par COTA et Mexico, je me suis senti plus à l'aise et mieux intégré à l'équipe d'ingénieurs. Mon objectif pour la séance de vendredi matin au Brésil reste le même : suivre le programme de roulage sans accroc, fournir à Checo et aux ingénieurs les meilleures données possibles pour préparer leur week-end et continuer à progresser au volant. Je suis reconnaissant envers l'équipe de me donner cette opportunité."
Photo de: Chris Graythen / Getty Images
Cadillac arrive au Brésil après un week-end difficile au Mexique, qui s'est terminé par un accident à haute vitesse de Bottas en course, provoqué par une défaillance soudaine de la suspension avant gauche. Le directeur de l'équipe, Marcin Budkowski, a déclaré que l'écurie avait "mis en place des mesures correctives" pour éviter que cela ne se reproduise.
"À la suite de nos analyses après la course, Valtteri a été victime d'une défaillance de la suspension et nous avons mis en place des mesures correctives pour la suite", a déclaré Budkowski. "Je suis également heureux de voir Colton retrouver la MAC-26 pour une nouvelle séance d'EL1, en remplacement de Checo. Ses progrès au volant au fil des séances ont été impressionnants et ses retours restent extrêmement précieux pour notre programme de développement 2027."
La quête de la Super Licence de Herta avait connu un contretemps lorsque sa voiture était tombée en panne à Monza, l'empêchant de parcourir les 100 km nécessaires pour qu'il puisse obtenir le point attribué à l'issue de la séance. Au Brésil, 24 tours du circuit d'Interlagos suffiront à remplir cette condition.
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