FIA F2

Colton Herta met fin prématurément à son calvaire en F2

L'Américain ne disputera pas les deux dernières manches de la saison 2026 de Formule 2.

Ed Hardy

Mis à jour: 23 nov. 2026, 09:47

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Photo de : Getty Images

Colton Herta met fin prématurément à sa difficile aventure en Formule 2. Il ne participera pas aux deux dernières manches de la saison 2026, à la suite d'un "accord mutuel" avec Hitech.

Vainqueur de neuf courses en IndyCar, l'Américain avait fait le choix de la monoplace européenne cette année dans le but d'obtenir la Super Licence FIA, indispensable pour pouvoir courir en Formule 1.

Mais les choses ne se sont pas déroulées comme prévu en F2 pour Herta, qui occupe la 19e place du championnat avec seulement 26 points après 12 manches. Son meilleur résultat reste une cinquième place à Barcelone, obtenue après être parti troisième sur la grille inversée.

À 26 ans, l'Américain ne participera donc pas aux dernières manches au Qatar et à Abu Dhabi. Il sera remplacé par Roman Biliński, qui devait déjà récupérer son baquet chez Hitech en 2027.

"Nous sommes ravis d'accueillir Roman chez Hitech pour les deux dernières manches de la saison", a déclaré Jan Sumann, responsable de l'ingénierie course chez Hitech. "Ces deux week-ends vont nous permettre de commencer à construire des relations importantes avant l'hiver."

"Je tiens également à remercier Colton pour son engagement et sa détermination tout au long de son passage chez Hitech, malgré une saison difficile. Nous lui souhaitons le meilleur pour la suite."

Roman Biliński

Photo de: Formula Motorsport Ltd

Herta n'a pas été cité davantage dans le communiqué de l'équipe et ses projets pour l'année prochaine restent inconnus. Malgré une saison décevante, il a longtemps fait partie des candidats possibles à une promotion en F1.

Cette perspective était liée à son rôle de pilote de réserve chez Cadillac. Grâce à ses six participations aux Essais Libres 1 en 2026, il a obtenu sa Super Licence. Mais quelques jours seulement après cette validation, Valtteri Bottas a été confirmé pour la saison prochaine aux côtés de Sergio Pérez.

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Quant à son remplaçant chez Hitech, Biliński a lui aussi disputé sa première saison en F2 cette année, sans obtenir de résultats beaucoup plus convaincants. Il occupe la 16e place du championnat avec 36 points pour le compte de DAMS.

"Je suis vraiment enthousiaste à l'idée de rejoindre Hitech pour les deux dernières manches de la saison. Avoir l'occasion de travailler avec l'équipe en vue de 2027 est un véritable bonus", a déclaré le pilote de 22 ans, qui avait terminé 11e du championnat de F3 en 2025.

"Cela signifie que nous pouvons commencer à travailler ensemble dès maintenant, apprendre à nous connaître et poser des bases solides pour l'année prochaine. Bien sûr, j'espère obtenir de bons résultats pour terminer la saison en cours."

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