Colton Herta vise la F1 en 2028 : "J'ai encore une chance"

"Ce serait stupide de rester ici en pensant que je serai immédiatement dans le rythme, que je serai au niveau et prêt à gagner dès ma première course. Je suis peut-être plus âgé, mais en matière de vitesse, ces gars sont aussi rapides que n'importe qui."

C'est ainsi que Colton Herta envisageait son pari de passer d'IndyCar à la Formule 2 pour poursuivre son rêve de Formule 1. Jusqu'à présent, la réalité lui a donné raison, et même davantage qu'il ne l'imaginait.

Le protégé de Cadillac savait que la F2 était une catégorie particulièrement exigeante pour les débutants, notamment en faisant l'impasse sur la F3 et en devant immédiatement s'adapter aux pneus Pirelli. Il ne s'attendait toutefois certainement pas à éprouver autant de difficultés.

Le pilote Hitech occupe la 19e place du championnat avec 26 points. Son meilleur résultat est une cinquième place dans la course sprint de Barcelone, obtenue en partant de la troisième place sur la grille inversée. Il peine à expliquer un tel manque de performance.

Interrogé par Motorsport.com dans le cadre d'un entretien exclusif sur les difficultés qu'il avait précisément du mal à comprendre, Herta a répondu : "Rien en particulier, c'est l'ensemble. Malheureusement, il n'y a quasiment jamais eu de positif. Pour une raison quelconque, nous n'avons aucun rythme et rien n'a vraiment changé."

"On ne comprend pas pourquoi nous n'arrivons pas à faire un week-end solide du début à la fin. Je pense que c'est vraiment difficile à comprendre de se retrouver ici à trois secondes en qualifications. Ça n'a absolument aucun sens pour moi."

Colton Herta (Hitech) Photo de: Getty Images

Questionné sur d'éventuelles difficultés à s'adapter à la voiture ou aux pneus, Herta a précisé : "Au début, non. Lors des essais hivernaux, nous étions plutôt performants. Lors de tous les essais privés que j'ai effectués, j'étais rapide, mais pour une raison quelconque, cela ne s'est jamais traduit en week-end de course."

L'analyse de l'Américain se vérifie dans les faits. Il a signé le 11e meilleur temps lors des essais de pré-saison à Barcelone, à 0"574 du meilleur chrono de Rafael Câmara, lui aussi débutant dans la catégorie après avoir remporté le championnat de F3. Cette performance était clairement encourageante.

Mais cela n'a pas duré. Herta s'est qualifié en moyenne à la 14e place lors des cinq premières manches, avec un déficit de 0"848 sur le meilleur temps, avant que sa forme ne se dégrade progressivement. Il a ensuite affiché une moyenne de 18e place sur les huit séances de qualifications suivantes. Sur cette période, son retard moyen a atteint 1"088, sans compter la dernière manche à Bakou, où son déficit a inexplicablement grimpé à 2"484 en Q1 puis 3"091 en Q2.

Les accidents se sont également multipliés, avec pas moins de trois crashs lors des récentes manches de Monza et de Madrid.

"C'est frustrant, mais tout ce que nous pouvons faire, c'est continuer à essayer", a ajouté Herta. "Je ne sais pas si c'était la dernière [course de la saison, alors que le Qatar et Abu Dhabi sont menacés en raison de la guerre en Iran] ou s'il nous en reste d'autres, mais nous allons continuer à travailler comme si nous avions encore deux courses à disputer. Je vais essayer d'en tirer le maximum."

Cap sur la F1 plutôt qu'une nouvelle saison en F2 ?

Il est difficile de considérer cette saison comme particulièrement favorable aux ambitions de Herta en F1, d'autant que le PDG de Cadillac F1, Dan Towriss, espérait le voir terminer dans le top 10 du championnat, ce qui est désormais quasiment hors de portée sur le plan mathématique.

Cadillac avait clairement indiqué que son pilote d'essais et de développement aurait une véritable chance d'obtenir un baquet en F1 dans un avenir relativement proche s'il obtenait de bons résultats en F2. Herta affirme toutefois ne pas avoir reçu de retour de la part de l'équipe concernant ses performances dans la catégorie d'accès à la F1.

L'ancien prétendant aux premières places en IndyCar a ajouté qu'il discutait actuellement avec l'écurie de F1 de son avenir pour 2027. Il a également précisé, malgré des informations contradictoires dans les médias, qu'il n'excluait pas une deuxième saison en F2, même si ce n'est clairement pas sa priorité.

Colton Herta (Hitech) Photo de: Getty Images

"J'ai dit que je n'étais pas intéressé", a précisé Herta. "Cette année, je pense que s'il y avait eu une progression claire et tout ce qui va avec, il serait plus intéressant de revenir, mais il n'y a aucune progression."

"Je travaille beaucoup plus avec l'équipe de F1 actuellement, notamment sur le simulateur. Je viens de faire une journée de TPC [Testing of Previous Cars, essais avec d'anciennes monoplaces] lundi, et c'était très positif. Sur le simulateur de F1 et lors des essais TPC, le rythme est vraiment bon, mais pour une raison quelconque, cela ne se traduit pas en F2."

Lorsqu'on lui a toutefois demandé s'il faisait toujours partie des plans de Cadillac pour 2027, Herta a répondu : "Je n'ai rien pour l'année prochaine pour le moment, mais nous en discutons et nous essayons de voir quelles sont les opportunités qui pourraient s'offrir à moi au sein de l'équipe."

Et lorsque nous lui avons demandé s'il envisagerait un retour en IndyCar, le vice-champion 2024 de la discipline a clairement indiqué où se situait sa priorité : "Tout dépendra de ce à quoi ressemblera l'année prochaine. Mon objectif reste d'arriver en F1, et je pense toujours avoir une chance d'y parvenir au cours des deux prochaines années. Mais je ne sais pas exactement, je dois prendre du recul et voir quel est le plan de Cadillac pour moi."

"Une fois que je le saurai, je pourrai prendre d'autres décisions, notamment selon que je serai ou non en Formule 1. À quoi cela ressemblerait-il ? Est-ce que ce serait un rôle de pilote de réserve ? Est-ce que je resterais pilote d'essais ? Et si c'est le cas, dans quelle autre catégorie pourrais-je courir en parallèle pour rester actif ?"

"Il y a donc beaucoup de choses qui restent encore en suspens pour le moment. Malheureusement, je n'aurai pas grand-chose à dire tant que mes plans pour l'année prochaine ne seront pas davantage définis. À ce moment-là, je pourrai construire tout le reste autour de cela."

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