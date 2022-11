Comment Alfa Romeo a sacrifié sa course pour nuire à Aston Martin

Charger le lecteur audio

La sixième place du classement constructeurs 2022 de F1 s'est jouée... à Imola ! En effet, alors qu'Alfa Romeo et Aston Martin ont terminé à égalité parfaite au championnat, avec 55 unités, c'est au meilleur résultat de l'année que les équipes ont été départagées et c'est la cinquième position de Valtteri Bottas au GP d'Émilie-Romagne qui a fait la différence.

Il ne s'en est toutefois pas fallu de grand-chose pour que les choses basculent dans l'autre sens puisque les AMR22 de Lance Stroll et Sebastian Vettel ont rallié l'arrivée du GP d'Abu Dhabi aux huitième et dixièmes rangs, inscrivant cinq unités, quand Alfa Romeo subissait un nouveau zéro pointé. Mais après la course, les hommes d'Hinwil ont révélé un plan de bataille stratégique pour le moins clair : à défaut d'avoir du rythme, l'objectif était de rendre la vie difficile aux monoplaces vertes.

"Je pense qu'aujourd'hui, en fin de compte, nous n'avions pas assez de rythme, mais ma stratégie était très défensive, j'essayais surtout d'être performant à la fin de mon premier relais, et quand les voitures vertes sont arrivées, nous voulions jouer avec elles", a ainsi expliqué Bottas. "À la fin, c'était trop serré pour les points, mais je suis heureux que nous ayons [terminé sixième]."

Interrogé sur les raisons de son départ en pneus durs alors que la grande majorité de la grille avait fait le choix des mediums, le Finlandais a été encore plus explicite : "Pour attendre que les Aston s'arrêtent et reviennent, et ensuite leur rendre la vie difficile."

Zhou Guanyu en discussion avec Sebastian Vettel et Esteban Ocon

Questionné par Motorsport.com, Zhou Guanyu, qui avait quant à lui une stratégie opposée à celle de son équipier (départ en mediums et arrêt précoce pour chausser les durs) a ajouté : "Toute la course a été très claire : si nous ne pouvons pas les battre sur la piste, alors nous sacrifions les positions pour laisser les McLaren et les Alpine ouvrir cette fenêtre. C'était donc le cas aujourd'hui."

"Je me suis arrêté tôt, alors que le pneu était frais, encore frais, et ainsi nous avons pu faire l'undercut sur Sebastian et Lance, puis nous avons essayé de les retenir autant que possible pour créer une fenêtre plus dégagée pour les autres, et je pense que c'est très important que nous ayons pu le faire. J'ai vraiment tout donné aujourd'hui, et je suis vraiment content pour l'équipe."

"Compte tenu de notre position en qualifications, Valtteri a dû essayer quelque chose d'extrêmement risqué, un pari, de mon côté j'essayais juste de rester en position et de voir si nous pouvions faire une différence. Après le premier tour, nous avons toujours gardé une position très similaire et c'était le mieux que nous puissions faire. Donc à la fin, c'est très serré, à égalité de points, mais oui, je savais que chaque petite marge pouvait faire la différence."