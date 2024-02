Comment Aston Martin espère rebondir après les erreurs de 2023

La belle forme d'Aston Martin en début de saison 2023 a fait long feu, et pour rebondir en 2024 tout dépend donc de la capacité du constructeur à comprendre les raisons de ses difficultés et à développer en retrouvant la performance perdue tout au long de la saison dernière.

Comme c'est devenu la norme pour les présentations de ce type, commençons par examiner les pontons : Aston, tout comme avec le concept de ponton en forme de gouttière d'Alpine la saison dernière, a pris les bases d'une idée et en a proposé un exemple beaucoup plus extrême.

En l'occurrence, il s'agit du design de l'entrée d'air du ponton, l'écurie ayant manifestement recueilli des données supplémentaires sur le design de l'entrée d'air de Red Bull, qui a lui-même connu une phase de transformation la saison dernière, et incorporé une version radicale de son propre design dans la partie avant du ponton de l'AMR24.

Les pontons de l'AMR23 (gauche) et de l'AMR24 (droite).

L'équipe s'était déjà inspirée de ce qu'elle avait vu sur la RB18 avec la voiture de l'année dernière, mais en incorporant la lèvre inférieure allongée dans un design plus conventionnel.

Pour 2024, le ponton est doté d'une lèvre inférieure beaucoup plus allongée qui est placée haut sur le châssis par rapport à un modèle "classique", ce qui permet non seulement d'agrandir la découpe sous le ponton, mais aussi de protéger le flux d'air entrant dans l'ouverture des turbulences générées par le pneu à l'avant.

Le panneau allongé permet à l'entrée d'air d'être reculée et est plus large que ce que la projection vers l'avant pourrait laisser croire, en particulier au point le plus extérieur, car la carrosserie a été pincée au niveau de son épaule.

L'Aston Martin AMR24

Au-delà, le concept global du ponton n'est pas radicalement différent de celui de l'année dernière. Mais il est clair que la forme a été soigneusement optimisée non seulement en tenant compte des éléments internes, mais aussi en tirant pleinement parti de la liaison aérodynamique avec le plancher et ses pièces auxiliaires.

Cela explique notamment une rigole plus profonde pour l'AMR23, car le design de sa successeure tient compte de son point de départ et de la façon dont elle se faufile à l'arrière de la voiture jusqu'à la région de la bouteille de coke.

C'est ici que nous trouvons un autre des changements apportés par l'AMR24, même s'ils ont été imposés par Mercedes, à qui Aston Martin achète la boîte de vitesses et la suspension arrière, puisqu'elle est passée d'une configuration à tirants à une configuration à poussoirs.

L'Aston Martin AMR24

Évidemment, cela a des ramifications en termes de configuration de la voiture, avec les éléments de suspension intérieurs désormais montés plus haut qui, à leur tour, ont nécessité une reconfiguration de l'échappement et du refroidissement.

À cet égard, la sortie du capot moteur et la carrosserie qui y mène montrées dans les images ont été modifiées par rapport à la façon dont l'équipe a terminé la saison. Mais il s'agit d'une configuration que l'équipe a déjà utilisée, avec une autre rigole créée de part et d'autre de l'épine dorsale du capot moteur pour faciliter le contrôle du flux d'air.

Le passage à une suspension à poussoirs présente des inconvénients, notamment le poids du système qui se trouve désormais en position plus élevée, mais il présente aussi des avantages aérodynamiques. Un espace plus dégagé est créé au-dessus du plancher, tandis que des géométries qui n'auraient pas été possibles dans la zone du diffuseur avec un système à tirants sont désormais viables.

L'Aston Martin AMR24

À l'avant de la voiture, la configuration à poussoirs est conservée, bien que quelques changements subtils aient été apportés à la disposition de la suspension et aux carénages associés afin de maximiser leur avantage aérodynamique et de créer le lien nécessaire entre l'aileron avant, le plancher et la région du ponton.

L'équipe est également revenue à une configuration de nez plus court, avec l'extrémité montée sur le deuxième élément, comme en 2022, plutôt que sur le plan principal, comme c'était le cas avec l'AMR23. Cela modifie globalement le profil du nez, même si la forme générale reste identique à celle de l'année dernière.

Toutefois, la position de la pointe influe clairement sur sa relation avec le plan principal, non seulement d'un point de vue structurel mais aussi d'un point de vue aérodynamique, ce qui constitue une caractéristique commune avec la façon dont les autres éléments de l'aileron avant sont reliés au côté du nez.

En ce qui concerne le reste de l'aileron avant, il semble qu'Aston reprenne là où il s'est arrêté en 2023, avec les segments extérieurs des flaps utilisés comme moyen de rejeter le flux d'air vers l'extérieur (le fameux effet outwash) en association avec la géométrie de la plaque d'extrémité.

Il en va de même pour le bord du plancher, qui présente une ailette de bord dans une veine similaire à celle utilisée en fin de saison 2023, bien qu'optimisée pour s'adapter à la géométrie actuelle du plancher qui l'entoure.

Lance Stroll au volant de l'Aston Martin AMR24 à Silverstone.

Non montrée dans le rendu, mais vue sur la voiture pendant le shakedown, l'équipe a continué à développer la solution de section d'extrémité semi-détachée pour l'aileron arrière que nous avons vu pour la première fois lors de la clôture de la saison 2023, à Abu Dhabi.