Comment l'échec Verstappen a joué un rôle dans le départ de Hamilton

Cela fait quasiment un mois désormais que le monde de la F1 a appris que Lewis Hamilton allait quitter Mercedes pour Ferrari à la fin de la saison. Et à l'approche de la campagne, qui débutera ce jeudi par les essais libres du Grand Prix de Bahreïn, les langues se délient progressivement sur cet épisode précoce de la "silly season".

Lors des négociations pour sa prolongation de contrat début 2023, selon les informations de notre publication sœur Motorsport-Total.com, Hamilton souhaitait un contrat de trois ans, couvrant donc une période allant de 2024 à 2026. Dans le même temps, Mercedes souhaitait pour sa part un contrat d'un an. Le compromis qui a donc été un accord d'un an ferme plus une année supplémentaire en option, dont la signature a été communiquée en août en évoquant un contrat de deux ans.

Si le timing de la décision de Hamilton a quelque peu étonné Mercedes, Toto Wolff, son directeur, avait rapidement précisé après l'annonce que l'existence de cette seconde année en option ne rendait pas improbable le départ du Britannique. Pour ORF, l'Autrichien en a dit plus sur les raisons derrière le refus de la marque de s'engager à plus long terme avec le septuple Champion.

"Il y a plusieurs années, nous avons eu l'occasion de donner un volant à Max [Verstappen]", s'est souvenu Wolff, renvoyant à l'année 2014 où Mercedes et Red Bull se sont battus pour obtenir les services du jeune Néerlandais, alors étoile montante du sport automobile. "Ce n'était pas possible à l'époque, car nous n'avions tout simplement pas de baquet disponible. [Nico] Rosberg et Hamilton étaient liés avec nous sur le long terme, et Red Bull a naturellement saisi l'opportunité."

"Ils lui ont offert un contrat avec Toro Rosso, avec la possibilité de piloter pour Red Bull l'année suivante. Nous avons alors perdu ce jeune pilote, et on peut voir à quel point il a réussi. Et c'est justement parce que nous avons un junior à l'horizon qui pilote vraiment à un très haut niveau, que je voulais simplement garder cette option ouverte."

Ce jeune pilote, c'est Andrea Kimi Antonelli, membre du programme Mercedes et attendu comme un grand espoir de la monoplace. Cependant, de là à dire qu'il sera dans le baquet Mercedes laissé vacant par Hamilton en 2025, il y a encore un monde selon les dires de Wolff : "Cela ne signifie pas que nous mettrons le jeune Antonelli dans la voiture l'année prochaine. Il a 17 ans et c'est peut-être un peu tôt. Mais dans la perspective des cinq ou dix prochaines années, je voulais simplement avoir cette option."

Antonelli va débuter en 2024 sa première saison de F2 et sera particulièrement scruté en raison du contexte actuel. "D'une certaine manière, c'est un enfant prodige", ajoute Wolff. "Il a gagné tout ce qu'il y avait à gagner en karting, puis il est passé à la Formule 4. Il a remporté tous les championnats lors de sa première année, puis il est monté d'un échelon et a tout gagné là aussi."

Andrea Kimi Antonelli dans le motorhome Mercedes en 2018.

"Nous avons décidé de sauter la Formule 3, en partie parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps pour faire des essais. Il va donc passer directement à la Formule 2, ce qui est un énorme défi pour lui. Il s'agit de très grosses voitures puissantes. La plupart des courses font partie du programme de support de la Formule 1, ce qui nous permettra d'avoir une bonne vue d'ensemble."

Toutefois, il prévient : "Il ne peut tout simplement pas piloter une Formule 1 avant d'avoir 18 ans. Et cela n'arrivera pas avant la fin de l'été. [Mercedes va donc] mener un grand programme d'essais avec lui en 2024 et nous verrons ensuite : sera-t-il prêt pour 2025 ? Ou pour 2026 ? La situation sera-t-elle différente ?"

Mercedes observera quoi qu'il en soit l'évolution des candidats potentiels à son baquet "au cours des deux ou trois prochaines courses", "très tranquillement" et sans pression temporelle, indique Wolff, en ajoutant : "Il y aura une première évaluation après Melbourne."

Ensuite, l'écurie commencera à réfléchir concrètement à la direction à prendre : "Voulons-nous miser sur l'expérience et peut-être essayer quelque chose de nouveau ? Ou voulons-nous nous concentrer sur la jeunesse et prendre le risque d'avoir un rookie et de devoir ensuite évaluer la situation dans une perspective de performance à moyen et à long terme ?"

Avec Christian Nimmervoll