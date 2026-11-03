Analyse

Formule 1 GP de Mexico

Comment Hirakawa a vécu ses débuts surprises en F1 et quel avenir pour Ocon ?

Un samedi matin ensoleillé à Mexico, Ryo Hirakawa s'apprêtait à partir courir comme à son habitude. Mais il a finalement reçu un appel lui annonçant qu'il remplacerait Esteban Ocon pour le reste du week-end. Retour sur les débuts en F1 du pilote japonais.

Jake Boxall-Legge

Mis à jour: 3 nov. 2026, 15:49

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Photo de : Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

À quand remonte la dernière fois qu'un pilote a été remplacé en cours de week-end de Grand Prix pour une raison autre qu'une maladie ou une blessure ? En remontant un peu dans le temps, on se souvient de 2014, lorsque Max Chilton devait céder sa place chez Marussia à Alex Rossi, futur vainqueur des 500 Miles d'Indianapolis, lors du Grand Prix de Belgique. Rossi avait finalement participé aux EL1 avant que Chilton ne récupère son baquet pour le reste du week-end. À ma connaissance, il s'agit du cas le plus récent. Dans cette situation, les circonstances étaient financières. Marussia était à court d'argent, Rossi disposait de fonds, mais il est apparu par la suite que Chilton avait finalement mis un peu plus d'argent sur la table pour aider l'équipe à maintenir la tête hors de l'eau encore quelque temps.

Il y a également eu la retraite soudaine de Niki Lauda en 1979. Ayant décidé qu'il n'avait plus envie de tourner en rond au volant d'une Brabham peu compétitive, il avait mis un terme à son week-end après quelques tours d'essais à Montréal. Après avoir annoncé sa décision de raccrocher à Bernie Ecclestone, alors propriétaire de l'équipe, Lauda s'était envolé directement pour la Californie afin d'acheter un avion pour sa nouvelle compagnie aérienne. L'idée de courir l'avait déjà quitté.

Ces changements de pilotes s'étaient toutefois déroulés dans une relative cordialité, ou, dans le cas de Chilton, il ne s'agissait finalement pas d'un véritable remplacement. La décision de Haas d'écarter Esteban Ocon pour la course de Mexico, en revanche, n'avait rien d'une séparation à l'amiable.

Ryo Hirakawa, qui avait participé aux EL1 pour l'équipe avant qu'Ocon ne reprenne le volant lors des EL2, a été choisi pour disputer le reste du week-end juste avant de quitter son hôtel pour aller courir. Pour Hirakawa, le baptême du feu a été particulièrement intense à bien des égards, mais Haas lui a fait confiance pour relever le défi. Le Japonais est tout de même double champion du WEC et vainqueur des 24 Heures du Mans. De plus, l'équipe connaissait déjà ses capacités, compte tenu du nombre important d'essais TPC et de séances d'EL1 qu'il avait effectués avec elle. À 32 ans, Hirakawa est devenu le débutant le plus âgé depuis qu'André Lotterer, lui aussi vainqueur au Mans, avait fait une apparition ponctuelle chez Caterham ?

Alors, comment s'est-il débrouillé après cette promotion inattendue en F1 ?

Hirakawa s'est d'abord montré légèrement déçu de ses qualifications, avant de reconnaître qu'il ne pouvait pas trop se plaindre compte tenu des circonstances exceptionnelles dans lesquelles il s'était retrouvé. Sa déception venait essentiellement de son approche du deuxième secteur lors de son dernier tour en Q1. Le trafic, avec Alex Albon, lui avait fait perdre du temps dans les virages rapides, tandis que d'autres voitures devant lui lui avaient également coûté quelques dixièmes dans la dernière partie du tour. Selon le Japonais, s'il avait pu boucler un tour dégagé, il serait facilement passé en Q2.

Hirakawa a fait ses débuts en F1 avec Haas au Mexique.

Photo de: Manuel Eletto / Getty Images

Le meilleur temps de Carlos Sainz en Q1, en 1'18"521, constituait la limite pour accéder à la Q2. Hirakawa n'était qu'à un dixième, mais la Williams est beaucoup moins performante dans le secteur intermédiaire, compte tenu du profil des virages qui le composent. Le nouveau pilote Haas estimait donc que, compte tenu de l'évolution de la piste, le chrono de Sainz était à sa portée. Le trafic dans le deuxième secteur lui a coûté environ trois dixièmes, auxquels se sont ajoutés deux autres dixièmes perdus dans la section du stade. Le pilote japonais en a toutefois récupéré une partie dans les deux derniers virages. Son temps est malgré tout resté légèrement moins bon que lors de sa tentative précédente.

Parti 18e, Hirakawa a abordé le début de course comme une succession d'objectifs à remplir : franchir le premier virage sans encombre, boucler le premier tour, commencer à ménager ses pneus mediums et atteindre son premier arrêt. Il a rempli toutes ces missions sans faire de vagues : il a conservé sa position à l'issue du premier tour, dépassé Valtteri Bottas pour remonter au 17e rang et commencé à lorgner sur la Williams de Sainz, tout en se défendant face à Liam Lawson, mal placé sur la grille. Il a même réussi à contenir pendant quelques tours Isack Hadjar, qui revenait après avoir été envoyé en tête-à-queue par George Russell, avant de tenter le pari d'un arrêt aux stands sous Virtual Safety Car.

"Peut-être qu'au début, j'étais un peu impressionné par les autres. J'ai pris un bon départ, mais je ne voulais vraiment aucun contact, parce que je voulais terminer les 70 tours." Ryo Hirakawa

Malgré ses premiers progrès, Hirakawa ne parvenait pas à gagner beaucoup de temps avec les pneus mediums. Cela ne signifie pas pour autant qu'il roulait particulièrement lentement, mais son coéquipier Oliver Bearman montrait ce que la Haas pouvait faire avec les pneus tendres, tandis que Hirakawa évoluait au rythme des deux Williams avec la gomme la plus dure.

C'était toutefois l'une de ces courses où les pneus tendres se montraient particulièrement endurants et constituaient le meilleur choix des deux composés disponibles pour la course. Prolonger le relais en mediums n'était donc pas nécessairement la stratégie idéale. Ci-dessous, son relais en mediums est comparé au rythme de Bearman, qui se battait contre Hulkenberg pour la 10e place.

Hirakawa n'était pas non plus très loin de Bearman : à quelques tours près au-delà de la barre des 1'24, il a affiché un rythme très régulier dans les 1'23 au cours de son relais en mediums. Une belle performance, qui lui a permis de continuer à mettre la pression sur les deux Williams de part et d'autre de ses arrêts, particulièrement après être passé aux pneus tendres.

C'est lors de son dernier relais que Hirakawa a véritablement impressionné, après l'accrochage entre Oscar Piastri et Arvid Lindblad, puis grâce à son rythme après avoir chaussé tardivement un autre train de pneus tendres usagés sous Safety Car. Certes, il bénéficiait d'un avantage pneumatique, mais il en a pleinement tiré parti. Après cinq tours, Hirakawa a dépassé Sainz pour prendre la 14e place, puis Albon deux tours plus tard pour gagner une nouvelle position. La 13e place semblait déjà être un résultat tout à fait satisfaisant, mais les pénalités infligées par la suite à Piastri et aux deux Alpine ont finalement permis au débutant en F1 de décrocher le dernier point distribué.

"Peut-être qu'au début, j'étais un peu impressionné par les autres. J'ai pris un bon départ, mais je ne voulais vraiment aucun contact, parce que je voulais terminer les 70 tours", a expliqué Hirakawa après la course.

"Cela m'a un peu pénalisé dans ma position, mais ensuite, je suis resté derrière les voitures et j'ai essayé d'apprendre. Peut-être qu'au début, j'étais un peu lent par rapport aux autres, mais j'ai continué à essayer d'apprendre en restant derrière eux. Je pense qu'à partir du milieu, voire de la fin de la course, j'ai pris davantage confiance."

Même si son relais en pneus tendres a été court en fin de course, l'avantage de rythme de Hirakawa sur Sainz est manifeste. À titre de comparaison, nous avons également inclus le dernier relais en dents de scie de Hulkenberg, qui a lui aussi changé de pneus sous Safety Car, tout en purgeant sa pénalité pour avoir éliminé Bearman de la course.

L'aventure de Hirakawa a été un véritable tourbillon. Il est peu probable qu'il coure pour l'équipe au Brésil, puisqu'il se concentre sur la conquête de son troisième titre en WEC avec Toyota, aux côtés de ses coéquipiers Brendon Hartley et Sébastien Buemi. Si cette course devait rester sa seule apparition en F1, elle restera comme une prestation discrètement impressionnante au terme d'un week-end particulièrement tendu pour Haas.

Est-ce la fin pour Ocon ?

De nombreuses rumeurs ont circulé après la mise à l'écart d'Ocon, notamment sur ce qui s'était réellement passé en coulisses. Ocon a depuis démenti les rumeurs faisant état d'une altercation physique, mais, quoi qu'il se soit passé vendredi soir, il avait suffisamment contrarié l'équipe pour perdre son baquet au Mexique.

Ses récriminations concernant le choix des pneus en EL2 — il souhaitait effectuer son long relais en tendres plutôt qu'en mediums — pouvaient sembler anodines. Mais elles s'inscrivaient dans une série de messages radio acerbes depuis que Haas avait officiellement annoncé qu'elle ne prolongerait pas son contrat. À Austin, après que sa première demande de laisser passer Bearman a été refusée, il avait déjà lancé à l'équipe : "Regardez mes caméras embarquées", laissant entendre qu'il envisageait de ne pas suivre les consignes. L'épisode mexicain semble avoir été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase.

Sans surprise, lorsqu'Ocon a appris que son contrat ne serait pas renouvelé pour 2027, cela a ravivé sa combativité. Mais il ne s'agissait pas d'un feu de joie soigneusement maîtrisé. Jake Boxall-Legge

Alors, est-ce vraiment terminé pour Ocon ? Si tel est le cas, ses dernières courses peuvent peut-être s'expliquer ainsi : en s'accrochant avec tant de force aux dernières braises de son rêve de F1, il pourrait bien les avoir définitivement éteintes. On peut comprendre pourquoi. Sa famille était loin de rouler sur l'or et s'était engagée à vendre sa maison pour lui permettre de poursuivre le karting. Et malgré son palmarès et les promesses affichées — sa victoire face à Max Verstappen dans la lutte pour le titre de Formule 3 européenne en 2014, son sacre en GP3 en 2015, sa promotion en cours de saison chez Manor en 2016 avant d'obtenir un baquet à temps plein chez Force India —, la carrière d'Ocon n'a peut-être pas toujours été à la hauteur des attentes suscitées à ses débuts.

On a oublié à quel point il était rapide à l'époque de Force India. Ces souvenirs ont été éclipsés par ses accrochages avec son coéquipier Sergio Pérez, avant qu'Ocon ne soit écarté au profit de Lance Stroll, lorsque le père de ce dernier, Lawrence, a sauvé l'équipe de la disparition. Après une année sur la touche, passée à attendre dans le garage Mercedes tandis que Daniel Ricciardo lui était préféré pour un baquet chez Renault en 2019, Ocon est revenu à Enstone. Mais cette année de retour a été marquée par de nombreuses difficultés, le temps pour lui de retrouver ses réflexes de pilote.

Il a finalement semblé trouver sa place dans l'équipe, affichant un bon niveau face à Fernando Alonso en 2021 et 2022, et connaissant même la gloire avec sa victoire en Hongrie lors de la première de ces deux saisons. Mais l'arrivée de son ancien rival en karting, Pierre Gasly, pour 2023 a bouleversé l'équilibre, et l'aventure d'Ocon avec l'équipe s'est achevée sur une note amère en 2024.

Une période plus heureuse pour Ocon, qui avait décroché avec Gasly un précieux double podium lors du GP du Brésil 2024.

Photo de: Sam Bloxham / Motorsport Images

Tout a commencé avec la manœuvre d'Ocon sur Gasly à Portier, dans les premiers tours du Grand Prix de Monaco. Il s'était envolé et avait endommagé la voiture de son coéquipier. Alpine a été sauvée par l'apparition du drapeau rouge, qui a permis à l'équipe de réparer la monoplace de Gasly et de contribuer ainsi à son premier point de l'année. Le directeur d'équipe de l'époque, Bruno Famin, était furieux, au point d'informer Ocon qu'il ne courrait plus pour l'équipe en 2025. Haas s'est alors manifestée, tandis qu'Ocon discutait également avec Williams, mais il a été devancé pour le baquet lorsque Sainz a choisi de rejoindre l'écurie de Grove.

Pourtant, l'association entre Haas et Ocon n'a jamais vraiment fonctionné. Ocon avait travaillé avec Komatsu à l'époque où il était pilote junior chez Lotus, et ce dernier espérait que le pilote normand prendrait la tête de l'équipe et aiderait Bearman à prendre de l'envergure lors de sa première saison complète. Mais c'est finalement Bearman qui a pris l'ascendant au cours de la deuxième moitié de l'année, tandis qu'Ocon s'enfonçait dans ses difficultés et signalait des problèmes de freinage à l'avant.

Après une amélioration apparente à Abou Dhabi, la tendance est revenue à la normale au début de la saison 2026 : Bearman a été l'un des pilotes les plus en vue du début de saison, tandis qu'Ocon peinait à rivaliser avec son coéquipier.

Sans surprise, lorsqu'Ocon a appris que son contrat ne serait pas renouvelé pour 2027, cela a ravivé sa combativité. Mais il ne s'agissait pas d'un feu de joie soigneusement maîtrisé : si rien ne venait le contenir, il risquait de tout brûler autour de lui. L'incendie a fini par échapper à tout contrôle au Mexique, et le désir d'Ocon de trouver un moyen de rester sur la grille la saison prochaine s'est peut-être fait au détriment de l'harmonie au sein de l'équipe.

À ce stade, une séparation définitive semble probablement préférable pour les deux parties. Il appartient désormais à Ocon et à son management de chercher une nouvelle opportunité, quelle qu'elle soit. Il ne veut pas renoncer à la F1, mais la dure réalité est peut-être que la F1, elle, a renoncé à lui.

Pourrait-on voir Ocon chez Aston Martin dans un rôle de pilote de réserve l'année prochaine ?

Photo de: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

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