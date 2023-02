Comment McLaren F1 a optimisé la MCL60 en s'inspirant de Red Bull

Charger le lecteur audio

McLaren, comme beaucoup de ses rivaux, a changé de concept de ponton au cours de la saison 2022, abandonnant le design resserré au niveau de l'arrière de la carrosserie adopté en début de saison pour quelque chose de plus conforme à la solution de rampe vue sur la Red Bull et l'AlphaTauri.

Au fur et à mesure de la saison, d'autres modifications ont été apportées à la zone de l'entrée d'air, l'évolution présentée au Grand Prix de Singapour s'inspirant une fois de plus de Red Bull, avec un bord d'attaque supérieur rétracté qui augmente le flux vers et dans les pontons.

Comparaison des entrées des pontons de la MCL60, de la MCL36 et de la Red Bull RB18.

Le MCL60 reprend toutes ces caractéristiques et les améliore, ce qui a été rendu possible grâce à la possibilité de repartir d'une feuille blanche sur laquelle il a été possible d'intégrer les éléments internes en gardant à l'esprit la carrosserie externe.

La possibilité de retravailler le positionnement des radiateurs, des refroidisseurs, de l'électronique et des structures d'impact latérales a permis de parvenir à un design beaucoup plus compact pour la carrosserie, avec une zone de dégagement beaucoup plus profonde sous l'entrée du ponton.

McLaren MCL60

Une ligne de découpe a également été introduite et tombe le long du flanc de la carrosserie du ponton au niveau du dégagement, dans la même veine que nous avons vu chez Red Bull et plus tard Aston Martin, qui s'est approprié cette caractéristique.

Les ouïes de refroidissement et le design de la rampe sont également conservés, mais les performances devraient être améliorées par le reprofilage de la surface supérieure des pontons, qui semble avoir été enfoncée de la même manière qu'Alpine la saison dernière. Et, après avoir été l'une des équipes à disposer de la solution de capot moteur en forme d'étagère en 2022, il n'est pas surprenant de la voir de retour.

Le capot moteur de la McLaren MCL60.

L'absence de révision du bord du plancher pourrait suggérer que ce que nous voyons n'est pas ce que nous devrions voir une fois que la voiture sera dévoilée à Bahreïn, l'écurie ayant déjà fait part de son optimisme quant aux développements qu'elle a en réserve pour la MCL60.

En attendant, le bras supérieur de la suspension avant était déjà logé assez haut sur la voiture précédente, mais il semble que l'équipe ait décidé d'aller encore plus loin avec la MCL60 si l'on en croit les rendus informatiques. Il faudra toutefois attendre de voir la vraie voiture avant de porter un jugement sur ce point, car la F1 présentée en studio ne semblait pas aussi agressive dans ce domaine.

Suspension avant de la McLaren MCL60.