Comment Mercedes F1 a dessiné son plan d'action pour l'avenir

Après une performance décevante lors de l'ouverture de la saison à Bahreïn, Mercedes a ouvertement reconnu ne pas avoir fait les progrès escomptés avec sa nouvelle W14 et avoir besoin de revoir ses plans. Il apparaît désormais que la direction de l'équipe, les pilotes et le personnel technique ont participé à une réunion intense le mardi suivant le premier Grand Prix pour faire le point sur la situation.

George Russell a déclaré que cette réunion avait permis d'évaluer honnêtement la situation de l'équipe et de déterminer les mesures à prendre à court, moyen et long terme. "Nous nous sommes tous réunis et avons eu de très bonnes discussions, honnêtes et ouvertes", a-t-il expliqué.

"Nous avons obtenu des réponses à de nombreuses questions sur la manière dont nous nous sommes retrouvés dans cette situation. De plus, qu'allons-nous faire à court et à moyen terme pour nous en sortir ? Sur quelle voie voulons-nous nous engager ? Ces changements sont déjà en place et nous permettent de nous engager sur la voie qui, nous en sommes convaincus, nous ramènera à la victoire."

Si Russell ne s'est pas attardé sur les détails des plans de Mercedes, il a laissé entendre qu'un changement de concept plus vaste était à l'étude, plutôt que de concentrer les efforts sur l'amélioration de ce qui existe déjà.

"Nous savons qu'un changement de concept n'est pas sans risque. Mais je pense que nous avons tous l'impression d'avoir suffisamment de connaissances et d'informations pour dire que nous n'étions pas sur la bonne voie et que les objectifs que nous avons fixés au cours de l'hiver n'étaient pas les bons. Nous devons changer d'orientation dès que possible."

"Ces décisions ont déjà été prises. Et nous avons déjà commencé à travailler dans ce sens, probablement depuis mardi dernier. La rapidité avec laquelle cela peut être apporté à la voiture, la rapidité avec laquelle cela va se traduire en performance, c'est une autre question."

Trop conservateurs

George Russell, Mercedes

Russell a laissé entendre que l'une des conclusions de la réunion était que Mercedes avait été trop conservateur avec le design de sa voiture 2023, notamment lorsqu'il s'agissait de prendre en compte les risques de marsouinage. "Lorsque vous regardez la W13, nous avons clairement été trop agressifs avec le design de la voiture, et les rebonds. C'était notre principale limite."

"Douze mois plus tard, nous voulions être dans une position où nous ne connaitrions pas ce genre de situation, et nous sommes probablement allés trop loin dans la direction opposée : nous avons compromis trop de performance, perdu trop d'appui pour éviter les rebonds. Nous avons constaté que les changements mis en œuvre par la FIA au cours de l'hiver ont probablement résolu [à eux seuls] la majorité de nos problèmes."

"Cela dit, nous pouvons probablement récupérer une partie de la performance perdue à cause d'une trop grande prudence. Cela représente-t-il la seconde que nous recherchons par rapport à Red Bull ? Non, ce n'est pas le cas. Pensons-nous être sur la bonne voie avec notre philosophie ? Probablement pas non plus."

Russell a également suggéré que Mercedes s'était peut-être laissé piéger par la victoire au Grand Prix de São Paulo l'année dernière, qui lui aurait donné trop de confiance dans son concept "zéro ponton" : "Le Brésil nous a peut-être entraînés sur une mauvaise voie, parce que nous avions l'impression de progresser en tant qu'équipe, d'aller dans la bonne direction."

"Cela doit être analysé, car nous nous sommes améliorés tout au long de l'année dernière, c'est indéniable. Et surtout vers la fin de l'année, nous pensions vraiment que nous étions sur la bonne voie et que la W14 serait probablement une version plus extrême de la voiture que nous avions à la fin de l'année dernière. Mais il est clair que d'autres ont pris des directions différentes. Nous sommes allés plus loin dans cette direction, et ce n'était pas la bonne."