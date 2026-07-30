Comment Red Bull a piégé Ferrari avec la stratégie de Verstappen en Hongrie

Le directeur de la Scuderia, Frédéric Vasseur, a reconnu que son équipe avait été totalement surprise par le très long second relais de Max Verstappen en pneus tendres, tandis que Laurent Mekies a salué les choix "très audacieux" de son muret des stands.

Verstappen a décroché la deuxième place à Budapest malgré un nouveau week-end compliqué au volant de la RB22. À l'inverse, Ferrari n'a pas su convertir le potentiel de sa SF-26 : Charles Leclerc et Lewis Hamilton ont finalement échoué au pied du podium, devancés par Kimi Antonelli.

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Le choix de Ferrari de faire partir ses deux pilotes en pneus tendres n'a pas permis de gagner des positions au départ, piégeant rapidement la Scuderia sur le plan stratégique. Hamilton s'est arrêté dès le 13e tour pour chausser les pneus durs, un composé qui s'est finalement révélé peu performant, avant d'être imité trois tours plus tard par Leclerc.

L'arrêt précoce du Britannique a poussé Red Bull à réagir avec Verstappen. Le Néerlandais n'a pas pu éviter l'undercut, mais une superbe attaque au premier virage lui a permis de reprendre immédiatement sa position.

Le manque de performance des pneus durs a ensuite contraint Hamilton à effectuer un deuxième arrêt après seulement 17 tours, ouvrant la voie à une stratégie à trois arrêts. Leclerc a suivi la même voie au 36e tour. Les deux Ferrari ont toutefois reçu un nouveau train de pneus durs. C'est là que Red Bull a surpris tout le monde.

Max Verstappen et Lando Norris sur le podium après le GP de Hongrie. Photo de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Au 41e des 70 tours, Verstappen est revenu aux stands… pour chausser un train de pneus tendres usés. Une décision qui a également étonné le principal intéressé. "Y a-t-il la moindre preuve que ces pneus tendres vont tenir jusqu'au bout ?", demandait Verstappen à son ingénieur de course pendant la course.

Lorsque la McLaren d'Oscar Piastri a provoqué le déploiement de la voiture de sécurité virtuelle au 56e tour, Ferrari a logiquement fait rentrer ses deux pilotes pour monter des pneus tendres neufs, abandonnant la position en piste face à Verstappen, convaincue que Red Bull allait également rappeler son pilote. Mais l'écurie de Milton Keynes a fait le pari inverse.

Verstappen est resté en piste jusqu'au drapeau à damier, bouclant un impressionnant relais de 29 tours en pneus tendres pour conserver sa deuxième place, un résultat que Red Bull n'osait elle-même pas espérer après un week-end difficile.

"L'équipe m'a monté les pneus tendres et, sur le moment, je me suis dit : 'Ça va être très long jusqu'à l'arrivée.' Mais finalement, ça a fonctionné", souriait le néerlandais après l'épreuve. "Je me suis demandé : 'Comment est-ce que je me retrouve ici ?' J'étais choqué… et je le suis encore."

L'équipe a pris aujourd'hui plusieurs décisions stratégiques très audacieuses. Et, comme souvent, ils ont eu raison.

Laurent Mekies a tenu à féliciter les stratèges de Red Bull pour leur sang-froid : "L'équipe a pris aujourd'hui plusieurs décisions stratégiques très audacieuses, notamment sous voiture de sécurité virtuelle. Mais il n'y a pas eu que cela. Il y a aussi eu la décision de ne pas couvrir Lewis lorsqu'il s'est arrêté très tôt. Et, comme souvent, ils ont eu raison. Félicitations au muret des stands ainsi qu'à toute l'équipe à l'usine."

Le Français a également souligné la qualité globale de l'exécution de Red Bull ces dernières semaines : "Dans l'ensemble, notre gestion de course a été très solide. Nous avons souffert de nos départs en début de saison, mais nous réalisons désormais de bons envols, des arrêts aux stands efficaces et, comme toujours, une stratégie très performante."

"Je suis très satisfait du fonctionnement de l'équipe ces dernières courses. Nous retrouvons le niveau qui a toujours fait notre réputation."

Ferrari n'avait pas vu venir ce scénario

Frédéric Vasseur a reconnu que Ferrari ne s'attendait absolument pas à voir Verstappen tenir aussi longtemps avec ses pneus tendres.

"À la fin de la course, je pense que tout le monde a été surpris parce que Max a effectué quelque chose comme 37 tours avec les pneus tendres", expliquait-il. "Nous nous attendions plutôt à une durée de vie deux fois plus courte."

Le patron français a reconnu que les pneus durs se sont révélés bien moins performants que prévu, mais que son équipe ne s'en est rendu compte que trop tard : "Les pneus durs étaient beaucoup plus difficiles à exploiter, mais nous l'avons découvert un peu tard. Nous essayions de réussir l'undercut, ce qui fonctionnait à ce moment-là."

"Lorsque vous anticipez votre arrêt, il devient ensuite difficile de réagir. C'était surprenant, mais je pense que cela l'a été pour tout le monde."

Les directeur de Ferrari et Red Bull, Frederic Vasseur et Laurent Mekies. Photo de: Mark Thompson / Getty Images

"Nous avons réalisé à une vingtaine de tours de l'arrivée que les pneus tendres tenaient très bien, en voyant le relais de Max", a avoué Vasseur. "Nous avons choisi de terminer en tendres parce que nous avions les pneus durs les plus usés du plateau."

"Après un mauvais départ, vous tentez l'undercut, vous vous arrêtez très tôt et vous devez prendre vos décisions avant les autres. Avec le recul, je referais exactement la même chose aujourd'hui en essayant d'exploiter les pneus tendres."

Malgré tout, Frédéric Vasseur estime que Ferrari aurait pu vivre un tout autre dimanche avec une meilleure qualification et une exécution plus propre de la course. Il reconnaît toutefois que Lando Norris évoluait dans une catégorie à part.

"Une chose est claire : Lando était extrêmement rapide, nettement plus qu'Oscar. Lorsqu'il roulait en piste libre, il s'envolait", a-t-il déclaré. "Nous étions probablement plus rapides qu'Oscar, mais il est difficile d'évaluer son véritable rythme lorsque l'on ne bénéficie pas d'air libre."

"Je ne sais pas si nous avions les moyens de gagner, mais si Charles avait été deuxième au deuxième virage, la course aurait probablement été très différente pour nous."

Avec Roberto Chinchero and Ronald Vording