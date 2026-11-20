Formule 1 GP de Las Vegas

Comment la réglementation 2026 a neutralisé la "grande force" de Piastri

Le pilote McLaren était tout proche de devenir champion du monde de F1 en 2025, mais la saison 2026 s'avère beaucoup plus compliquée.

Ed Hardy

Publié: 20 nov. 2026, 13:21

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Photo de : Alex Pantling / Getty Images

Le directeur de McLaren, Zak Brown, estime que les difficultés rencontrées par Oscar Piastri lors de la saison 2026 de Formule 1 s'expliquent par le fait que les virages rapides constituaient son point fort, alors que les nouvelles monoplaces exigent une technique de pilotage différente.

La F1 a introduit cette année une nouvelle refonte de son règlement, avec des unités de puissance faisant davantage appel à l'énergie électrique. La gestion de la batterie joue ainsi un rôle central dans les courses, ce qui suscite de nombreuses controverses.

Les pilotes ne peuvent donc plus toujours attaquer à fond comme auparavant. Ils doivent parfois ralentir pour préserver de l'énergie en vue d'une autre partie du tour, notamment dans les virages rapides.

Piastri fait partie des pilotes qui ont souffert de cette évolution. Il occupe la septième place du championnat, à 94 points de son coéquipier chez McLaren, Lando Norris. Il traverse une saison sans victoire, avec seulement deux podiums à son actif.

La situation contraste avec celle de la saison dernière, largement dominée par l'Australien jusqu'à son effondrement dans la dernière partie de l'année. Il avait alors terminé troisième du championnat avec neuf victoires, à seulement 13 points du champion du monde Norris.

"Je pense que nous avons vu les rapports de force entre les pilotes évoluer quelque peu cette année", a déclaré Brown à l'occasion du Grand Prix de Las Vegas. "Certains se sont adaptés plus rapidement que d'autres."

Oscar Piastri, McLaren, Zak Brown, McLaren

Photo de: Alex Slitz / Getty Images

Mercedes en est le meilleur exemple. L'année dernière, George Russell avait terminé avec 169 points d'avance sur son coéquipier Kimi Antonelli, qui a depuis comblé cet écart pour devenir champion du monde en 2026.

"Ces voitures exigent clairement une technique de pilotage différente", a ajouté Brown. "Je me souviens qu'après la première course, en Australie, nous avions parlé de ralentir pour aller plus vite."

"Historiquement, il a toujours fallu accélérer le plus tôt possible, garder le pied sur l'accélérateur le plus longtemps possible et freiner le plus tard possible."

"Ces voitures nécessitent une autre technique de pilotage. Quand on regarde Oscar, il est assez audacieux dans les virages rapides, ce qui constitue l'une de ses grandes forces. Désormais, vous nous entendez parfois lui demander à la radio de sacrifier un peu de vitesse dans certains de ces virages."

"Pourtant, quand on regarde les chronos, il a été très proche de Lando. Je pense qu'il a fini par bien maîtriser ces nouvelles exigences, et nous soutenons pleinement Oscar."

"L'année dernière, il ne lui a manqué qu'un podium pour devenir champion du monde. Dans tous les sports, il y a des dynamiques qui s'installent. Il est donc dans une bonne période."

"Nous sommes enthousiastes et voulons terminer la saison en force, tout en préparant 2027."

Oscar Piastri, McLaren

Photo de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Cela fait désormais près de 15 mois que Piastri n'a plus remporté de course, sa dernière victoire remontant au GP des Pays-Bas 2025. Il reste également sur une série de 16 courses sans podium, depuis sa troisième place à Miami, tandis que Norris brille.

Même si le champion 2025 occupe la sixième place du championnat, il a tout de même remporté trois Grands Prix et mène 18-8 face à Piastri dans leur duel en qualifications, Sprints compris, alors qu'il ne reste que trois manches à disputer.

Piastri a donc encore le temps de mettre fin à sa série sans victoire ni podium, tandis que McLaren tente de devancer Red Bull pour la troisième place du championnat constructeurs. L'écurie britannique ne compte que 17 points de retard.

"Je pense que l'essentiel est de continuer à apprendre", a déclaré Piastri lorsqu'il a été interrogé sur ses objectifs pour la fin de la saison 2026.

"Ce n'est pas une réponse très enthousiasmante, je le reconnais, mais il s'agit simplement de continuer à approfondir notre compréhension. En début de saison, nous avons d'abord essayé de comprendre ce que je devais faire différemment. Puis nous avons fini par avoir une assez bonne idée de ce que cela impliquait."

"Mais parvenir à le mettre en pratique s'est révélé difficile. Il y a tout de même eu des signes plus encourageants lors des dernières courses, les cinq ou six dernières."

Oscar Piastri, McLaren

Photo de: Manuel Eletto

"Les progrès n'ont pas été linéaires. Certaines courses ont été meilleures que d'autres."

"Mais je pense qu'au Brésil, même si le résultat ne l'a pas montré, j'ai probablement affiché mon meilleur rythme en course depuis longtemps."

"Pour moi, l'objectif est donc simplement de continuer sur cette lancée. En tant qu'équipe, nous voulons évidemment battre Red Bull au championnat constructeurs."

"À titre personnel, j'aimerais retrouver le podium ou essayer de décrocher une victoire. Mais le plus important est de préparer au mieux la saison prochaine et, je l'espère, nous y parviendrons au cours des prochaines semaines."

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