Comment la Williams FW45 s'inspire des meilleures F1

Après la présentation de sa livrée il y a quelques jours, Williams a publié des images peu détaillées montrant la FW45. Et, bien qu'il n'y ait pas de réelles surprises dans le design de la voiture, il est intéressant de voir comment l'équipe s'est inspirée des autres constructeurs afin de remonter dans le peloton.

À l'avant, il y a un changement dans le concept du nez. L'extrémité a été prolongée vers l'avant pour rencontrer l'élément le plus avancé du plan principal de l'aileron avant et évoque ce que nous avons vu chez Ferrari en 2022, car elle laisse un peu de place pour exposer le bord d'attaque de la moustache.

Les lignes de coupure sur le nez suggèrent qu'il y a un panneau cosmétique en place ici, avec une structure de collision interne plus réduite. Cela pourrait permettre à l'équipe d'apporter des changements en cours de saison, si une solution plus efficace sur le plan aérodynamique se présentait. C'est quelque chose que nous avons vu sur la plupart des F1 2022 en tout cas.

Plus en arrière, l'aspect le plus différent visuellement pour toutes les F1 2023 sera les pontons. Alors qu'il y avait quatre ou cinq interprétations différentes au début de la saison dernière, il est rapidement apparu que certaines étaient simplement meilleures que d'autres. Ainsi, le concept "downwash" développé par Red Bull et AlphaTauri dès le début de la saison dernière est celui vers lequel la plupart des équipes se sont tournées, Williams ne dérogeant pas à la règle.

Comparaison des pontons de la Williams FW44 de 2022.

Williams avait déjà entamé cette transition au cours de l'année 2022, avec une nouvelle disposition des pontons introduite dans le cadre de l'important package d'évolutions qui est arrivé au Grand Prix de Grande-Bretagne (image ci-dessus).

L'un des principaux obstacles à ce changement était la configuration interne de la FW44, les radiateurs, l'électronique et autres composants étant logés dans les pontons d'une manière qui ne permettait pas de tirer pleinement parti de la nouvelle forme de la carrosserie.

Une refonte complète pour la FW45, y compris un probable repositionnement des SIPS (les structures d'impact latérales), a permis aux designers d'optimiser la géométrie de la carrosserie, ce qui est particulièrement remarquable quand on observe la découpe sous l'entrée du ponton, qui était auparavant limitée par les contraintes physiques imposées par ces éléments internes.

Le design introduit en 2022 était globalement plus proche du concept Red Bull, mais il comportait une entrée davantage en phase avec celle de la Ferrari F1-75, une caractéristique qui a été reprise en 2023, mais améliorée dans le cadre du design plus agressif de la découpe inférieure.

Comparaison entre les pontons des Williams FW44 et FW45

Après s'être inspirée de Red Bull et de Ferrari, l'écurie a également jeté son dévolu sur le design d'Alpine, Williams ayant fait bouger l'aiguille du concept downwash de Red Bull dans cette même direction en 2022. Dans ce cadre, nous trouvons une crête allongée le long de l'épaule sur le flanc du ponton, qui crée également un canal plus défini pour le flux d'air car il se déplace le long de la section en forme de rampe vers l'arrière du plancher et la région de la bouteille de coca.

Comme on pouvait s'y attendre, le design du capot moteur a également été modifié, avec une approche en forme d'"étagère", comme nous en avons vu beaucoup au cours de la saison dernière, qui permet également d'utiliser une sortie de refroidissement arrière descendante. Celle-ci est d'ailleurs complétée par un panneau de refroidissement à ailettes sur le côté du capot moteur, qui aura sans doute plusieurs variantes en fonction des exigences en cours de saison. Sur le dessus du capot moteur, nous voyons que Williams a une fois de plus opté pour un aileron de requin court.

Les rétroviseurs et le halo sont joliment détaillés, les premiers arborant une ailette allongée sur l'épaule des pontons (intégrée dans l'assemblage du support de rétroviseur), tandis que la section arrière du halo a été dotée d'une ailette de forme triangulaire similaire aux solutions de Ferrari et Mercedes en 2022.

Le plancher de la FW45 semble également s'inspirer de ce qui se passe aux avant-postes, avec des inspirations Ferrari, notamment au niveau de la cloison extérieure du plancher (en bas à gauche ci-dessous) et la découpe arrière avec une ailette dépassant de la partie inférieure (en bas à droite). On retrouve également des détails que l'on associe normalement à Red Bull, notamment les Gurney sur le bord de fuite et une section arrière effilée.

Les éléments Ferrari et Red Bull sur certaines parties de la Williams FW45.