Ce qui différencie les McLaren 2020 et 2019

"L'auto de l'an dernier représentait un bon pas en avant. Elle a bien réagi aux évolutions que nous avons introduites et beaucoup de nos enseignements se sont retrouvés dans la MCL35. Les changements architecturaux de l'auto de cette année ont été motivés par le développement en termes de performance. Il s'agit de la résultante de bonnes directions de développement [établies] par l'équipe. L'un des exemples de ceci est l'empattement : il a été modifié pour favoriser certains domaines de l'aéro de la voiture. Il s'agit de l'un des changements majeurs pour cette année et il s'agit de quelque chose que nous avons appris en développant la MCL34."

"La MCL35 dispose d'un museau très étroit et a perdu les 'narines' que l'on voyait sur la MCL34. Ces changements ont été motivés par l'aérodynamique et pour faire en sorte qu'un équilibre avec le reste de l'auto soit trouvé. Cela n'a pas été la moindre des choses [à réaliser]. Un museau étroit rend le passage des crash tests de la FIA plus compliqué mais le team s'est assuré de travailler dur pour s'assurer du fait qu'il soit assez résistant."

Carrosserie

"L'un des changements les plus visibles concerne la largeur de la carrosserie. Elle est vraiment resserrée par rapport à l'an dernier et beaucoup d'efforts se sont concentrés sur le packaging. Disposer d'un peu plus de temps pour concevoir et développer la MCL35 et pouvoir débuter un peu plus tôt cette fois le travail d'installation moteur avec Renault nous a permis de réaliser cela."