Qu'est-ce qui motive vos rêves ? Une chance de gagner un week-end de rêve à Monaco

La petite principauté est sans aucun doute l'une des destinations les plus légendaires du calendrier de la Formule 1. MoneyGram offre à un fan et à son invité, la chance de vivre ce week-end de course d'une manière tout à fait unique, grâce à un forfait qui comprend le fait d'assister à la course depuis un yacht amarré au bord de la piste, dans le port.

Le circuit offre une occasion rare de s'approcher au plus près des monoplaces, un point de vue unique qui donnera un aperçu impressionnant de la manière dont les meilleurs pilotes du monde parviennent à se frayer un chemin à travers les barrières les plus étroites du championnat.

Dans une ville célèbre pour son magnifique casino, Lewis Hamilton, trois fois vainqueur du Grand Prix de Monaco, a admis lors de la conférence de presse de l'année dernière que chaque virage de cette piste était un peu comme un pari. C'est ce qui rend cette course unique.

"Vous lancez votre voiture dans le virage et vous en ressortez avec les yeux grands ouverts en espérant être passé", a-t-il déclaré. "C'est un endroit extraordinaire pour courir et nous avons le privilège de faire partie des 20 seuls pilotes à pouvoir le faire, au sommet du sport automobile. C'est épique."

"Épique", voilà comment décrire au mieux le lot offert dans le cadre du concours MoneyGram Monaco Dream Weekend : DEUX jours de courses passionnants offerts, à vivre depuis DEUX points de vue différents autour du spectaculaire circuit de Monaco.

Le samedi se déroulera dans le port, à deux pas du circuit, à bord de l'exclusif Superyacht Eleni, tandis que le dimanche aura lieu sur la terrasse Ermanno, un espace couvert au septième étage du palace situé au premier virage du circuit, Sainte-Dévote, avec une vue imprenable sur une partie de la course.

Le gagnant et son invité embarqueront pour Nice depuis l'aéroport le plus proche de chez eux pour profiter d'un séjour de quatre nuits au luxueux Hyatt Regency Hotel, avec deux jours pour assister à l'événement monégasque, transport inclus.

Ce forfait incroyable est le summum du luxe, avec une vue privilégiée et un éventail de plats et de boissons offerts, comprenant des cocktails, du vin mousseux, de la bière, du vin et des boissons non alcoolisées, mais aussi diverses animations, ainsi que la visite d'une star de la F1.

Les gagnants recevront également deux polos MoneyGram Haas F1 Team, une paire de casquettes MoneyGram Haas F1 Team dédicacées et 2 000 euros à dépenser comme ils le souhaitent. Tout ce que vous avez à faire, c'est de répondre à la question : "Qu'est-ce qui motive vos rêves ?"

Rendez-vous dès maintenant sur moneygram.com et remplissez le formulaire de participation pour avoir la chance de vivre l'ultime MoneyGram Monaco Dream Weekend avec MoneyGram Haas F1 Team.