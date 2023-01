Après la confusion du Japon, la FIA va modifier le règlement F1

Charger le lecteur audio

C'était un événement marquant de la saison 2022. À l'issue du Grand Prix du Japon, personne ne semblait savoir si Max Verstappen avait réussi à remporter le titre mondial.

À la suite de l'attribution de la moitié des points lors d'un Grand Prix de Belgique 2021 interrompu au drapeau rouge après seulement deux tours sous le régime de la voiture de sécurité, le Règlement Sportif avait été modifié : 25% des points pour une distance parcourue comprise entre deux tours et 25%, la moitié pour une distance inférieure à 50% et les trois quarts pour une distance inférieure à 75%. Les points étaient arrondis à l'entier le plus proche.

Lors de ce Grand Prix du Japon, 28 boucles ont été parcourues, soit un peu plus de la moitié, ce qui laissait imaginer l'attribution de 75% des points. C'était insuffisant pour que Verstappen remporte d'ores et déjà le titre. Cependant la nouvelle règle avait été écrite de telle sorte qu'elle ne s'appliquait qu'aux courses interrompues sans être relancées. Le pilote Red Bull a donc obtenu les 25 unités de la victoire et a été sacré dans l'incompréhension générale.

En décembre, lors de la cérémonie de remise des prix de la FIA, son président Mohammed Ben Sulayem s'est d'ailleurs agacé lorsque Christian Horner, directeur de Red Bull Racing, a évoqué la "confusion" du Japon. "Vous avez dit que le Japon était controversé (sic) – non", a rétorqué l'Émirati. "On a rejeté la faute sur la FIA, mais ce n'est pas la FIA qui a fait les règles, ce sont les équipes qui ont fait les règles, et nous les avons mises en œuvre."

La rédaction de la réglementation relevant néanmoins de la fédération, son nouveau directeur sportif Steve Nielsen va s'atteler à réécrire cette règle pour la saison 2023. "Oui, elle va changer", confirme Ben Sulayem à Motorsport.com. "Steve, qui est désormais directeur sportif, va l'améliorer."

"Pour en revenir au Japon, tout d'abord, si l'on regarde, avant la course suivante, nous avions un rapport complet [sur l'incident]. C'était inédit. Nous l'avions sur le site de la FIA. Quant aux points : qui a choisi ça ? Les équipes. Qui a approuvé ça ? Les équipes. Il fallait juste que nous le mettions en œuvre. Et qui est tenu responsable ? Nous. Franchement. En quoi est-ce juste ? Dites-le moi ! C'est frustrant."

Propos recueillis par Tom Howard