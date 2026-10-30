Formule 1 GP de Mexico

Contrat de Bearman : Komatsu furieux face aux rumeurs sur ses exigences salariales

Le directeur de Haas, Ayao Komatsu, a fermement démenti les informations selon lesquelles les exigences financières jugées excessives d'Oliver Bearman freineraient les négociations autour de sa prolongation de contrat.

Stuart Codling

Publié: 30 oct. 2026, 22:19

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Photo de : Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

La saison des transferts en Formule 1 semblait terminée depuis longtemps, mais une étrange rumeur concernant l'un des rares pilotes encore sans contrat pour 2027 a pris une ampleur surprenante à l'approche du Grand Prix de Mexico.

L'écurie Haas a déjà annoncé le départ d'Esteban Ocon, qui sera remplacé la saison prochaine par Rafael Câmara, actuellement en lice pour le titre en Formule 2. Mais le délai pris pour officialiser la présence d'Oliver Bearman en 2027 a alimenté les spéculations. Parmi les affirmations les plus fantaisistes figure celle selon laquelle l'entourage du Britannique réclamerait une rémunération de 6 millions d'euros.

Il semblerait que ce chiffre provienne d'un blogueur amateur prétendant disposer d'informations confidentielles. Cette affirmation a ensuite été reprise, sans aucun élément pour l'étayer, par d'autres sites et des influenceurs sur les réseaux sociaux. Comme cela arrive souvent avec ce genre d'histoire, la répétition de l'information a fini par lui donner un semblant de crédibilité.

Le directeur de Haas, Ayao Komatsu, a naturellement réagi avec un agacement manifeste lorsqu'il a été interrogé sur les prétendues exigences de Bearman lors de la conférence de presse de la FIA, vendredi à Mexico.

"Pouvez-vous préciser si vous savez d'où cela vient ? Non ? Exactement. Moi non plus", a déclaré Komatsu. "Je n'ai aucune idée de l'origine de cette information. J'ai déjà connu ce genre de situation cette saison : certains disent qu'il n'y a pas de fumée sans feu, mais il y a vraiment des gens qui inventent des histoires."

"Vous vous souvenez de ce qui s'est passé à Miami ? Apparemment, j'aurais eu une altercation avec Esteban Ocon. C'est absolument faux. Et même ceux qui prétendent avoir des informations de l'intérieur racontent n'importe quoi."

"Et cette fois encore, je ne sais pas qui a sorti ce chiffre de six millions d'euros de son chapeau. La première fois que je l'ai vu, c'était sur Instagram, ou quelque chose comme ça, dans un message que Stu [Morrison, responsable de la communication] m'avait transféré. Je me suis simplement dit : 'Super, quelqu'un a décidé que ce serait une bonne idée de lancer une polémique'."

"Je n'ai aucun commentaire à faire, parce que cela ne correspond absolument pas à la réalité. Pourquoi donner de l'importance à de telles absurdités ? Quel est l'intérêt ? Ces personnes ne cherchent manifestement pas à rapporter les faits correctement."

"C'est incroyable qu'aujourd'hui, les gens ne vérifient même plus leurs sources. Ils se disent : 'Bon, je veux obtenir davantage de clics, je veux avoir plus de likes', alors ils reprennent ces histoires par copier-coller et continuent à les diffuser. Et avant même qu'on s'en rende compte, vingt personnes ont relayé l'information et tout le monde finit par croire qu'elle est vraie. C'est complètement absurde."

Ayao Komatsu (Haas)

Photo de: Alex Pantling / LAT Images via Getty Images

Selon les informations de Motorsport.com, le retard pris dans les négociations aurait en réalité des origines bien plus complexes. D'après des sources proches de Ferrari, l'entourage de Bearman chercherait à obtenir des garanties quant à la possibilité pour le Britannique de décrocher un baquet de titulaire au sein de la Scuderia en 2028, dans l'hypothèse où Lewis Hamilton prendrait sa retraite.

Comme nous l'avons indiqué la semaine dernière, la promotion de Câmara chez Haas en Formule 1 signifie que Bearman dispose désormais d'un concurrent direct si une place venait à se libérer chez Ferrari. Plus les négociations tardent, plus Câmara accumule de l'expérience.

"Je n'aime pas entrer dans les détails de notre contrat, mais Ollie montre un potentiel incroyable", a déclaré Komatsu. "Il contribue énormément à la réussite de l'équipe et nous voulons progresser ensemble. L'écurie veut remonter dans la hiérarchie. Notre priorité absolue est donc d'avoir une voiture compétitive en 2027."

"Ce ne sera pas un défi facile, car nous avons commis une erreur en 2026 et nous en payons également le prix pour 2027. Mais notre priorité est vraiment de tirer le maximum de tout ce qui est sous notre contrôle, afin de mettre en piste une voiture compétitive en 2027."

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