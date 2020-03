COVID-19 : des écuries vont soutenir la fabrication de respirateurs

À l'heure où le monde de la Formule 1 est à l'arrêt en raison de la pandémie de nouveau coronavirus, plusieurs acteurs de la discipline tentent de mobiliser leurs moyens pour apporter leur aide. Ainsi, certaines écuries basées en Grande-Bretagne mais aussi des motoristes et certains de leurs sous-traitants veulent participer activement à l'effort de fabrication de respirateurs pour les besoins en réanimation dans les hôpitaux.

Les équipes concernées travaillent en collaboration avec la Formule 1, le gouvernement britannique et d'autres organisations pour établir la faisabilité de produire ou de soutenir la production de systèmes médicaux nécessaires au traitement de certains patients atteints du COVID-19.

Toutes les écuries disposent d'ingénieurs, d'experts et surtout de moyens techniques de production qui peuvent s'appliquer à différents besoins. La Formule 1, qui n'a pas officiellement précisé l'identité des structures impliquées, précise que de multiples manières de solliciter leur aide sont actuellement à l'étude. "Il faut espérer que ce travail, qui progresse rapidement, produira un résultat tangible dans les prochains jours", souligne la F1 dans un communiqué.

Cette initiative s'ajoute à d'autres de l'industrie un peu partout en Europe. Cette semaine en Italie, Fiat et Ferrari ont également fait part de leur intention de participer à la fabrication de pièces pour des respirateurs. À une plus large échelle, nombreux sont les constructeurs automobiles ou les entreprises du secteur qui travaillent sur des façons d'apporter un soutien logistique ou de production à travers la mise à disposition de leurs moyens.

Parmi bon nombre d'exemples, le constructeur chinois BYD s'est lancé dans la production de masques et de désinfectant. Ce vendredi en France, le groupe PSA a annoncé avoir "donné à date plus de 130'000 masques de protection aux hôpitaux, services d’urgence, et préfectures en France". Aux États-Unis, Ford et GM font partie des mastodontes de l'industrie qui ont été sollicités.