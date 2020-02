Coronavirus : le GP de Chine au menu du Groupe Stratégique

L'épidémie de coronavirus a été qualifiée "d’urgence de santé publique de portée internationale" par l'Organisation mondiale de la santé et a déjà entraîné le report ou l'annulation de plusieurs événements sportifs. Le dernier en date n'est autre que l'E-Prix de Sanya, qui devait avoir lieu le 21 mars mais a été décalé à une date ultérieure.

La FIA a fait savoir la semaine dernière qu'elle suivait de près la situation et qu'elle était prête à prendre "toutes les mesures nécessaires". Mercredi, la problématique du Grand Prix de Chine sera à l'ordre du jour de la réunion du Groupe Stratégique F1, alors que la course doit avoir lieu le 19 avril. Lors d'une rencontre avec la presse qui avait lieu à Londres hier, le directeur de Red Bull Racing, Christian Horner, a placé toute sa confiance en la fédération internationale.

"Pour le moment, nous ne pourrions envoyer personne [en Chine] car ils ne pourraient pas y aller", explique-t-il. "La FIA est le législateur, Liberty [Media] est le promoteur. Ils sont responsables de la santé et du bien-être non seulement des pilotes, mais de tout le personnel et de tous les médias qui voyagent. Et je suis certain qu'ils feront preuve de la précaution nécessaire avant de prendre le moindre engagement, que ce soit reporter ou annuler le Grand Prix. Nous devons avoir confiance en leur jugement et en leur connaissance [de la situation]. Mais nous gardons évidemment un œil sur la situation, qui sera à l'ordre du jour de la réunion stratégique de mercredi, où nous aurons la prochaine mise au point."

Depuis quelques jours, plusieurs rumeurs circulent quant aux alternatives possibles, notamment celle d'une inversion au calendrier entre les Grands Prix de Chine et de Russie, ce dernier étant programmé le 27 septembre. Cependant, les promoteurs de l'épreuve russe ont fait savoir qu'ils n'étaient pas intéressés par cette perspective. "La date du Grand Prix de Russie 2020 a été fixée en octobre dernier et n'a pas changé", a fait savoir un porte-parole.

Propos recueillis par Jonathan Noble

