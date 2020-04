COVID-19 : l'usine de Mercedes F1 fabrique 1000 appareils par jour

Les membres du département Mercedes-AMG High Performance Powertrain, situé à Brixworth, travaillent depuis quelques semaines maintenant avec des ingénieurs de l'University College de Londres sur la rétro-ingénierie de matériel destiné à la ventilation en pression positive continue (CPAP). Baptisé UCL-Ventura, l'appareil a été évalué à l'University College Hospital ainsi que dans d'autres hôpitaux de Londres et le gouvernement britannique en a commandé 10'000. Afin de répondre à ces besoins, Mercedes a bouleversé l'organisation de son usine dans le but d'anticiper le pic de l'épidémie de COVID-19 et de ne pas manquer de matériel.

La production à Brixworth est montée à 1000 appareils par jour. Actuellement, 40 machines habituellement destinées à produire des pistons de moteur de F1 et des turbos sont utilisées pour la production des pièces CPAP. "Toute l'usine de Brixworth a été réaménagée pour satisfaire cette demande", annonce Mercedes.

Ces derniers jours, de nouvelles avancées ont eu lieu avec le système conçu pas les ingénieurs de Mercedes et de l'UCL. La deuxième version de leur appareil d'assistance respiratoire a permis de réduire la consommation d'oxygène de plus de 70% par rapport à la première mouture. Là aussi, l'ensemble a été approuvé par le gouvernement britannique.

La production d'appareils CPAP par Mercedes vise à réduire le nombre de patients nécessitant une hospitalisation en soins intensifs en Grande-Bretagne, en leur apportant une assistance respiratoire. Mais l'intérêt de l'opération ne s'arrête pas là puisque le constructeur allemand laisse le système qu'il a conçu en open source. Autrement dit, tous les plans et détails sont disponibles pour toute entreprise souhaitant le produire. Sponsor titre de l'écurie Mercedes en Formule 1, Petronas a déjà confirmé son intention de lancer une telle production en Malaisie.

"Depuis que le projet a été annoncé, nous avons reçu un nombre incroyable de demandes de renseignements, du monde entier", confie Andy Cowell, directeur de Mercedes HPP. "Rendre disponibles les spécifications de conception et de fabrication permettra aux entreprises du monde entier de produire ces systèmes à la vitesse et à l'échelle nécessaires pour soutenir la réponse mondiale au COVID-19."