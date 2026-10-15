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Dans les coulisses de la direction de course F1 : que se passe-t-il vraiment ?

La salle de direction de course en Formule 1 est la pièce la plus secrète, mais aussi la plus importante du paddock. Que se passe-t-il dans les coulisses de la supervision des week-ends de Grand Prix ? Nous nous y sommes rendus il y a quelques mois.

Rédaction Motorsport.com

Publié: 15 oct. 2026, 08:44

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Photo de : Rolex / James Moy

En 2021, tous les fans de Formule 1 ont pu avoir un aperçu de ce qui se passait chez les commissaires lorsque Michael Masi, alors directeur de course, a décidé de diffuser ses communications aux téléspectateurs. Après son départ avant la saison 2022, l'idée a été abandonnée et la supervision des Grands Prix est redevenue ce qu'elle était, c'est-à-dire plutôt secrète. En 2024, Motorsport.com avait eu un accès exclusif à cette pièce, lors du Grand Prix de Miami.

Alors que la première séance d'essais libres va débuter, nous nous retrouvons devant une porte d'apparence très ordinaire, derrière laquelle se trouve la plaque tournante d'un week-end de course. Le commissaire de la FIA, Vitantonio Liuzzi, est au téléphone et nous salue joyeusement.

Après avoir passé la porte, nous pénétrons dans une grande pièce sans fenêtre, où plus de 30 personnes sont réparties sur trois rangées de bureaux. Celles qui se trouvent sur la première rangée sont les équipes locales, assignées à des rôles par le comité de compétition automobile américain de la FIA (l'ACCUS). Ces personnes seront d'ailleurs les mêmes réquisitionnées pour les Grands Prix à Austin et à Las Vegas.

La première chose qui saute aux yeux est l'ambiance particulièrement calme. Hormis quelques brefs bavardages à travers les casques et les micros, personne ne parle ou ne discute avec son voisin. Autre élément notable : il y a beaucoup de femmes présentes dans la salle, presque autant que d'hommes.

La majorité des membres du personnel de la FIA, l'instance dirigeante du sport automobile, est assise au fond de la salle, surélevée par rapport au reste, avec une vue imprenable sur l'immense mur vidéo qui s'étend jusqu'au plafond.

"Ils occupent les sièges les plus reculés pour avoir la meilleure vue sur ce que les autres voient, afin de pouvoir superviser toutes les informations", explique notre guide du jour pour le compte de la FIA.

La salle de direction de course en 2023.

Photo de: Michael Potts / Motorsport Images

L'élégant bleu des bureaux connectés de la FIA est camouflé par une myriade d'équipements de communication, recouverts de dizaines de boutons et d'écrans. Ces éléments sont apportés sur chaque épreuve, au même titre que les autres équipements de la FIA, tels que les balances et les voitures de sécurité. Ainsi, les systèmes sont les mêmes à chaque Grand Prix.

Au bout de la rangée se trouve l'analyste vidéo et, au milieu, les directeurs de course : celui de la FIA et celui du circuit, ainsi que leurs adjoints. Ils sont tous en contact direct afin que tout incident soit examiné dans la minute et que les décisions qui en découlent puissent être prises le plus rapidement possible.

Notre guide explique : "Lorsque le directeur de course demande quelque chose qu'il n'a pas vu en direct à l'écran, ou qu'il veut voir un replay ou une caméra embarquée, ou s'il veut voir s'il y a un débris sur la piste quelque part, il demande à l'analyste vidéo de le trouver et de le diffuser pour lui."

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Alors que le directeur de course de la FIA s'occupe de l'aspect sportif et du déroulement de la course conformément au règlement, le directeur de course du circuit est responsable de ce qui se passe physiquement sur la piste.

"Le directeur de course [local] et ses assistants sont ceux qui connaissent parfaitement le circuit. Ils ont participé à sa construction, ils connaissent donc les voies de sortie et l'emplacement des postes de commissaires, etc. En fait, l'équipe locale est en contact avec les personnes qui travaillent ici et avec le directeur de course [de la FIA], et ce sont eux qui donnent les ordres sur ce qu'il faut faire sur la piste."

En face des directeurs de course se trouve une femme en communication directe avec la voiture de sécurité. C'est elle qui donne les ordres de "stand-by" ou de "déploiement" du Safety Car et qui tient le pilote au courant du statut de la course et de la monoplace en tête du peloton : "La voiture de sécurité est une propriété de la FIA et nous sommes directement en contact avec le pilote, donc nous nous occupons directement de cette partie".

L'évacuation d'une monoplace accidentée à Melbourne.

Photo de: Paul Crock / AFP via Getty Images

À côté de l'analyste vidéo se trouve l'opérateur du système de messagerie. Il informe les équipes de toute action ou décision prise pendant la course. À ses côtés se trouvent le directeur sportif et les analystes du contrôle de la course. Eux aussi sont en contact avec les équipes, via les écrans de chronométrage : "Les deux personnes qui accompagnent [le directeur sportif] sont celles qui s'occupent des équipes et de leurs demandes".

"Ainsi, si une équipe a fait une réclamation comme vous l'entendez à la télévision [par exemple] : 'Nous pensons que notre pilote a été heurté par un autre pilote dans ce virage, pourriez-vous y jeter un coup d'œil ?' ou 'Nous avons été gênés pendant les qualifications'. Le directeur de course reçoit ces messages par l'intermédiaire de l'analyste, et l'analyste vidéo peut alors trouver le moment, l'isoler et lui montrer."

"L'écran de l'analyste vidéo est reproduit ici [sur le bureau du directeur de course], de sorte que lorsque le directeur de course demande quelque chose, il peut le voir directement. Il peut voir en direct ce que fait [l'analyste vidéo], c'est très pratique."

En jetant un coup d'œil au système de messagerie par-dessus l'épaule du directeur de course alors que les voitures commençaient à s'aligner au bout de la pitlane pour la première séance d'essais, nous avons soudain eu le sentiment de déranger un peu…

"Venez, nous allons nous mettre sur le côté pour ne pas les gêner", suggère notre guide. "Vous avez vu sur leur bureau qu'ils peuvent en quelque sorte contacter n'importe qui par radio. Et ils ont tous des tablettes pour s'assurer qu'ils peuvent également voir le chronométrage en direct, ainsi que des écrans supplémentaires s'ils ont besoin de revérifier quelque chose dans le règlement."

Tout ordre donné par le directeur de course, comme les drapeaux jaunes et rouges ou le déploiement de la voiture de sécurité, est transmis de cette manière par l'intermédiaire de ses adjoints, en contact avec les postes de commissaires en piste.

Tout est réglé à la seconde près en Formule 1.

Photo de: Peter Fox / Getty Images

Nous avons un exemple de ce processus alors que l'heure du début des essais approche. L'assistant du directeur de course communique avec quelqu'un dans son casque tout en appuyant sur plusieurs boutons. "Il s'entretient actuellement avec les commissaires et s'assure qu'ils sont tous en position avant le début de la séance", explique notre guide.

"Par exemple, si nous commençons à récupérer un véhicule qui s'est arrêté sur la piste et que nous devons envoyer une grue, ou si nous envoyons des commissaires sur la piste pour ramasser des débris, ce sont [les assistants] qui sont en contact avec les commissaires autour de la piste."

Sur une autre rangée de bureaux se trouvent les analystes de l'équipe médicale de la FIA. Ils ont accès à toutes les données envoyées par les gants biométriques des pilotes, qui surveillent leur rythme cardiaque, mais également à celles des accéléromètres qui mesurent la force g des impacts, situés dans les bouchons d'oreille des pilotes.

"Chaque fois qu'il y a un impact important, une alerte se déclenche automatiquement sur son écran. Il saura alors directement quelle est la gravité de l'impact et à quel endroit de la piste il s'est produit. Nous avons un accéléromètre dans la voiture, mais en avoir un à l'intérieur du casque est encore mieux pour la mesure à des fins médicales. Les mesures sont parfois différentes, car le corps absorbe également une partie de l'impact, contrairement à la voiture, qui est très rigide et n'absorbe pas grand-chose."

L'équipe médicale peut ainsi alerter le directeur de course en cas d'urgence avec un pilote et indiquer si la voiture de sécurité et la voiture médicale doivent être déployées.

"Si la voiture médicale doit être déployée, nous disposons sur certains circuits de raccourcis qu'elle peut emprunter pour arriver plus rapidement sur les lieux. Nous avons également des équipes de désincarcération sur la piste au cas où un pilote serait coincé dans sa voiture et qu'il ne pourrait pas s'en extraire directement. Des équipes sont en place pour extraire les pilotes de la voiture et pour découper le halo en cas de besoin."

La FIA supervise le bon déroulement de chaque Grand Prix.

Photo de: James Sutton / LAT Images via Getty Images

Outre la santé des pilotes, l'état du système hybride de chaque voiture est également surveillé de près ici, en cas de défaillance mécanique qui entraînerait l'arrêt de la voiture en piste et sa récupération par les commissaires.

"L'un [des analystes] affiche en permanence [l'état de la voiture] sur son écran. Mais nous avons aussi quelqu'un de notre équipe technique qui vient directement sur place parce qu'il y a des cas où, par exemple, si la voiture s'arrête complètement, le voyant ERS [le système de récupération d'énergie des monoplaces] n'est plus visible, donc il est toujours important qu'il sache quel était le dernier état de la voiture avant qu'elle ne tombe complètement en panne."

Une autre rangée de bureaux est consacrée à la synchronisation et au chronométrage des séances, afin de s'assurer qu'elles se déroulent bien selon les horaires prévus ou, en cas de retard, que tout le monde puisse en être informé et agir en conséquence.

Il est vrai que voir chaque millimètre de la piste sur un grand écran reste très pratique pour le travail de ces équipes. Ainsi, en plus de celles qui diffusent la course en direct sur vos télés, nous avons compté au moins 25 caméras qui couvrent la piste. Elles sont réparties en rangées de cinq. Les écrans de chronométrage sont également exposés en permanence ici.

"Par le passé, nous avions beaucoup de petits écrans. Aujourd'hui, nous avons tendance à avoir un écran géant divisé en petits écrans où l'on peut tout voir. Et si l'on a besoin de quelque chose de spécifique, le directeur de course demande : 'Je veux voir ce virage et cet angle' ou 'Je veux voir la droite des pilotes au virage 7 pour vérifier s'il y a des débris'. Et puis nous avons accès à toutes les caméras embarquées des pilotes et à la caméra de l'hélicoptère, qui sont toutes disponibles sur les bureaux des équipes de la FIA."

Alors que nous quittons la salle de contrôle, on nous indique que la salle des commissaires de course, dans laquelle Vitantonio Liuzzi a disparu depuis le début de la séance, est située de l'autre côté du couloir. Apparemment, il s'agit d'une pièce plus petite, mais équipée d'autant d'écrans vidéo. C'est là que les décisions sont prises si le directeur de course a signalé un incident sur la piste.

La voiture de sécurité.

Photo de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

"L'analyste vidéo enregistre l'incident et l'envoie aux commissaires. Il y a tous les angles de caméra, y compris les caméras embarquées et peut-être même les hélicoptères, ainsi que la télémétrie des voitures et les messages radio des équipes. Ils peuvent tout voir pour donner une pénalité ou déclarer qu'il n'y aura pas d'autres actions, ou ils peuvent décider de parler aux pilotes ou à l'équipe après la séance."

Alors que la séance d'essais libres bat son plein, il est temps de passer à la visite du garage de la FIA, où se trouvent les balances utilisées pour contrôler toutes les monoplaces. Il y en a également une deuxième dans la voie des stands, utilisée en direct lors des séances. À côté se trouve le garage des voitures de sécurité et des voitures médicales.

Tout l'intérêt de la salle de contrôle et des équipes qui y travaillent est évident : rester maîtres de la situation et s'assurer que tout se déroule comme il se doit, dans le respect des règles.

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