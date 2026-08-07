Après 14 Grands Prix disputés depuis mars, la Formule 1 est entrée, en ce début du mois d'août, dans sa trêve estivale. Une période de repos pour les pilotes et pour la majeure partie du personnel des écuries, qui est devenue particulièrement encadrée ces dernières années.

L'article 24.1 du règlement sportif de la Formule 1 régit en effet cette pause obligatoire pour les dix écuries du plateau. Elle leur est imposée sur une période de 14 jours consécutifs entre le Grand Prix de Hongrie et le Grand Prix des Pays-Bas.

Il existe donc une certaine flexibilité dans le choix des dates, mais l'agencement du calendrier amène logiquement les écuries à s'aligner quasiment toutes sur la même période, à un ou deux jours près.

Ceci étant dit, il convient d'expliquer en quoi consiste cette trêve et les obligations liées à son respect, faute de quoi une équipe s'exposerait à des sanctions. Pendant ces deux semaines, aucune écurie ne peut travailler sur quoi que ce soit qui serait lié aux performances de sa monoplace, aussi bien en matière de design, de recherche et développement, de production de pièces ou d'activité en soufflerie et au simulateur.

"Nous n'avons pas le droit de travailler, de réfléchir ou de faire quoi que ce soit qui puisse rendre une F1 plus rapide", résume le directeur technique de Mercedes, James Allison. "En gros, cela veut dire qu'on peut rentrer chez nous et prendre 14 jours de vacances consécutifs !"

Il est même strictement interdit d'échanger des e-mails, d'organiser des visioconférences ou des réunions sur ces sujets. De plus, cette trêve s'applique également aux motoristes.

Pourquoi un "shutdown" en F1 ?

L'usine Mercedes à Brackley Photo de: Mercedes AMG

Deux raisons essentielles ont conduit les instances à instaurer cette trêve estivale depuis plusieurs années. Comme indiqué précédemment, il s'agit tout d'abord de contribuer à la limitation des coûts, d'autant plus depuis l'entrée en vigueur du plafond budgétaire en 2021.

Par ailleurs, la Formule 1 se veut aujourd'hui plus soucieuse des conditions de travail du personnel des écuries, alors que le calendrier est devenu gargantuesque avec 24 Grands Prix dans l'année. Il est donc devenu primordial de pouvoir recharger les batteries.

Il faut avoir en tête que, si le cap de la mi-saison est franchi, il reste encore 12 Grands Prix à disputer... répartis sur plusieurs continents différents dans un laps de temps finalement assez court.

Les usines sont-elles vraiment fermées ?

L'usine Racing Bulls à Faenza Photo de: Red Bull Content Pool

Dans les faits, que se passe-t-il dans les usines pendant ces 14 jours ? Si l'on dit communément qu'elles sont portes closes, ce n'est pas tout à fait vrai. Certes, bon nombre d'entre elles ont tout d'une ville fantôme à cette période de l'année, mais quelques exceptions prévues par le règlement permettent de maintenir une activité réduite pour les écuries qui le souhaitent.

C'est par exemple l'occasion idéale de procéder à un nettoyage en profondeur de l'usine. Tout ce qui n'est pas lié à la performance des F1 reste autorisé et il est également possible d'assurer la maintenance des installations, mais aussi d'investir pour les améliorer ou, par exemple, d'effectuer des améliorations liées au parc informatique.

"Environ 95% du personnel est à la plage", sourit Rob Thomas, directeur des opérations à l'usine Mercedes de Brackley, interrogé en 2024 par Motorsport.com. "Mais il se passe beaucoup de choses et les gens ne s'en rendent pas compte."

"Il y a beaucoup de planification avant ces deux semaines précieuses. C'est le seul moment où l'on peut faire des choses que l'on ne fait pas le reste du temps en ayant constamment la tête dans le guidon. Cela paraît évident, mais c'est une période où l'on remet tout en état, un peu comme on révise sa voiture."

"On peut couper l'électricité une journée entière sans que cela ne perturbe les opérations. Notre 'shutdown' commence le samedi à 6h du matin et, quand la dernière personne quitte le site, une armée d'ouvriers arrive. Ils essaient de nettoyer autant que possible."

"À l'atelier d'usinage, chaque machine est entretenue. Le système de climatisation, l'éclairage et le chauffage font l'objet d'un entretien annuel. Tout ce qui doit être réparé est réparé, et nous repeignons même le sol pour que, lorsque les gens reviennent deux semaines plus tard, ils trouvent que cela a beaucoup changé et que c'est agréable !"

Dans des cas exceptionnels, les écuries peuvent obtenir une autorisation de la FIA pour réparer des monoplaces qui auraient été "gravement endommagées". Enfin, les services marketing, administratif ou juridique sont également exemptés de trêve obligatoire et peuvent rester actifs. Néanmoins, beaucoup de membres du personnel profitent logiquement de cette période pour poser des congés annuels bienvenus.

Intégrité et confiance mutuelle

L'usine de Cadillac F1 Photo de: Cadillac Communications

Comme pour d'autres points du règlement sportif, c'est à la FIA de s'assurer que les dix écuries du plateau respectent ces 14 journées consécutives de "shutdown". L'instance dispose de moyens de contrôle, mais elle s'appuie également sur une forte relation de confiance, qu'aucune écurie n'aurait intérêt à remettre en cause.

"C'est comme beaucoup de choses en Formule 1 où il est très difficile pour la FIA d'appliquer une surveillance directe", explique Rob Thomas. "C'est donc en grande partie l'intégrité des écuries qui est en jeu. Si une équipe venait à tricher, si l'on utilisait la soufflerie, ce serait très difficile à cacher, car il y a beaucoup de mouvements de personnel entre les équipes et les choses s'autorégulent naturellement."

"La FIA a toujours la possibilité de venir à tout moment pour voir ce que l'on fait, mais je ne crois pas que ce soit déjà arrivé. Je n'ai jamais non plus entendu de rumeur selon laquelle une autre écurie serait restée active."