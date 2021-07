Coulthard : Hamilton est "plus magnanime dans la défaite"

La saison 2021 de Formule 1 représente probablement le plus grand défi qu'ait connu Lewis Hamilton depuis cinq ans, Red Bull ayant pris l'avantage sur Mercedes en performance pure et Max Verstappen enchaînant les performances d'exception pour mener le classement général avec 32 points d'avance sur le septuple Champion du monde. Le Néerlandais a fini huit des neuf courses déjà disputées dans le top 2, et aurait eu 100% de réussite sans une crevaison à la fin du Grand Prix d'Azerbaïdjan.

Pilote de Formule 1 de 1994 à 2008, dauphin de Michael Schumacher en 2001, David Coulthard demeure un observateur avisé de la catégorie reine du sport automobile, lui qui est consultant F1 pour la chaîne Channel 4 et président du comité consultatif du championnat W Series. Coulthard voit "un Lewis différent" cette année et estime que la bataille avec Verstappen va motiver le Britannique à poursuivre sa carrière pendant de longues années, avec un état d'esprit plus constructif de surcroît.

"Si l'on regarde les deux dernières courses perdues, [Hamilton] est bien plus calme et bien plus magnanime dans la défaite qu'on ne l'a vu précédemment", confie Coulthard. "Parfois, quand il était battu par Nico [Rosberg] lorsqu'ils étaient coéquipiers, il était un peu susceptible, il faisait un peu l'enfant gâté, le pilote multimillionnaire. Je n'ai pas vu ça récemment. Ce que j'ai vu, c'est une confiance, un Lewis différent dans cette bataille. Par conséquent, je pense qu'il savoure véritablement ce défi."

"Bien sûr, il veut un titre, qui n'en veut pas ? Bien sûr, il veut gagner, qui ne le veut pas ? Mais il a déjà tellement gagné. Le fait qu'il ait signé pour deux ans de plus montre comme il est motivé par ce défi. Je pense que Max Verstappen et Red Bull ont prolongé sa carrière cette année, je le pense vraiment, car s'il ne gagne pas le titre cette année, je ne pense pas qu'il va pleurer toutes les larmes de son corps cet hiver. Je pense qu'il va dire 'vous savez, collectivement, nous n'avons pas réussi, comment pouvons-nous faire mieux l'an prochain ?'. Je pense qu'il a vraiment la course dans le sang."

L'Écossais va observer avec attention le déroulement du Grand Prix de Grande-Bretagne ce week-end, selon lui un week-end crucial pour Mercedes dans l'objectif de riposter après cinq victoires consécutives pour Red Bull, devant un public acquis à la cause de Hamilton.

"Je suis vraiment curieux, car Toto croit manifestement en les performances de la voiture. L'équipe a mené tant d'analyses pour comprendre sur quels circuits ses voitures sont performantes par rapport à la concurrence, elle aura utilisé le simulateur et saura de manière relativement précise, en excluant la météo et divers autres facteurs et variables, où elle peut s'attendre à être performante."

"On a donc un peu le sentiment que Mercedes doit être performant ce week-end, on a le sentiment que Lewis doit être performant ce week-end, car Max, il n'a peur de personne, il est né pour gagner, il est au sommet de la vague, et les nombreux drapeaux britanniques ne vont pas le décontenancer. Mais je pense vraiment que Lewis est du genre à réagir au soutien des fans à domicile comme le faisait Nigel Mansell, je crois vraiment que cela peut le tirer vers le haut. Je pense que c'est un week-end vraiment important pour le championnat", conclut Coulthard.