Coulthard : Tsunoda devrait faire ses bagages et quitter la F1

Vu comme un grand espoir du sport automobile mondial après sa saison 2020 de Formule 2, Yuki Tsunoda était très attendu au tournant pour sa première campagne en F1 chez AlphaTauri. Toutefois, à ce stade de la saison, les motifs de déception ont été plus nombreux que ceux de satisfaction.

Si le Japonais a plutôt débuté sa saison de manière positive en inscrivant des points dès son premier Grand Prix à Bahreïn, la suite a été bien plus compliquée avec des résultats parfois très en deçà des attentes, l'impression d'une fougue difficile à contenir et des accidents, ce qui porte évidemment préjudice alors que le temps de roulage en essais, libres ou privés, n'a jamais été aussi bas. Des résultats et une situation qui contrastent forcément avec ceux de Pierre Gasly, bien plus constant et à la tête d'un total de 66 unités en 14 Grands Prix quand Tsunoda n'en compte que 18.

En dépit de ce contexte défavorable, Red Bull a tout de même choisi de conserver le jeune pilote de 21 ans au sein de l'équipe AlphaTauri pour la saison 2022, toujours aux côtés de Gasly. Une décision qui n'a pas véritablement étonné au vu des déclarations des dirigeants de la firme autrichienne et de la structure de Faenza mais qui n'a pas manqué d'interpeller certains observateurs qui ont tôt fait de tirer un bilan définitif de ces deux premiers tiers de saison.

Toujours ambassadeur Red Bull par l'intermédiaire d'événements promotionnels, l'ancien pilote David Coulthard, qui a couru du côté de l'équipe de Milton Keynes entre 2005 et 2008, s'est même montré très direct quant à l'avenir qu'il entrevoit pour Tsunoda. Pour lui, c'est simple : le Japonais doit "rentrer chez lui".

"De quelle planète vient-il ?", s'est demandé pour Channel 4 celui qui y officie en tant que consultant. "Je pense qu'il doit faire son petit baluchon et rentrer chez lui désormais, parce que ce n'est pas la voix d'un pilote de course. 'Je suis étonné qu'ils m'aient conservé parce que je n'arrête pas de me crasher'... Je réserverais un billet d'avion maintenant et je le ferais pour pas cher, parce qu'il ne sera plus en Formule 1 après la fin de l'année prochaine."

L'Écossais fait ici référence à des propos tenus par Tsunoda lui-même dans la foulée de l'annonce de sa reconduction pour 2022. "À vrai dire, ma première moitié de saison a été assez irrégulière, alors de mon côté j'étais un peu surpris", avait ainsi confié le pilote au numéro 22. "Parce que je ne cessais d'avoir des accidents et j'ai fait dépenser beaucoup d'argent à l'équipe."

"Je n'ai pas bien fini la première moitié de saison, surtout en Hongrie, quand j'ai percuté le mur en EL1 et gâché une séance entière – presque deux. D'après Franz [Tost, directeur de la Scuderia AlphaTauri] et Helmut [Marko, conseiller sportif de Red Bull], il faut des résultats plus constants et davantage de pilotage, ainsi que de la discipline dans les séances, et je n'ai pas pu m'améliorer lors de la première moitié de saison. Voilà pourquoi."

Interrogé à Monza sur le point de savoir s'il y avait eu le moindre doute dans son esprit au moment de reconduire Tsunoda, Franz Tost, le directeur d'AlphaTauri a répondu : "De nos jours, si vous lancez un débutant en Formule 1, vous devez lui donner du temps. La Formule 1 est vraiment très complexe, très difficile. Et vous ne pouvez pas vous attendre à ce qu'il y ait un jeune qui arrive et qui montre aux pilotes expérimentés où aller."

"Non. Jusqu'à présent, Yuki a fait un assez bon travail. Il était rapide, il a terminé à Budapest à la sixième position. Et pour sa première course, il était neuvième à Bahreïn. Bien sûr, il a eu quelques accidents, mais je dis toujours que la période des accidents fait partie du processus d'apprentissage."

