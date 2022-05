Une coupure de courant à l'origine du départ retardé à Monaco

Charger le lecteur audio

La pluie s'est invitée au GP de Monaco à quelques minutes de l'horaire de départ initial, à savoir 15h. Alors que les conditions ne semblaient pas extrêmes, l'annonce a été faite que la procédure de départ était "suspendue". Finalement, le tour de formation a débuté aux alentours de 15h16 derrière le Safety Car mais les conditions de piste ont empiré au point qu'il a fallu sortir le drapeau rouge au terme de la seconde boucle.

Une certaine incompréhension quant à la gestion de la situation par la direction de course s'est répandue chez les observateurs et les fans, mais il semble désormais que la première décision, celle de suspendre le départ, était liée à une coupure de courant qui a entraîné l'échec des systèmes gérant le départ.

Même si ces systèmes ont pu être remis en marche à temps pour le début de la course sous Safety Car, il a été décidé que les problèmes liés aux feux et aux panneaux sur la ligne droite de départ/arrivée justifiaient de ne pas procéder à des départs arrêtés pour le reste de l'épreuve.

"Le retard de la reprise de la course après la forte averse était dû à un problème d'alimentation électrique des systèmes de départ (portique de départ, panneaux lumineux, etc.)", a ainsi indiqué la FIA.

Une nouvelle règle introduite avant la saison 2020 prévoit que les courses peuvent reprendre par un départ arrêté sur la grille après un drapeau rouge si le directeur de course estime que cela est approprié. Cela aurait été possible pour les deux drapeaux rouges, à savoir le premier brandi pour la pluie et le second déployé pour l'accident de Mick Schumacher.

"La décision de reprendre la course après la période de drapeau rouge [liée au crash de Schumacher] derrière la voiture de sécurité était principalement due à la crainte que les systèmes de départ ne fonctionnent pas correctement, et au fait que les niveaux d'adhérence sur la grille étaient irréguliers en raison de la piste séchante", a ajouté la fédération.

Un certain nombre de pilotes n'ont pas compris pourquoi la course n'avait pas démarré comme prévu à 15h, estimant qu'ils auraient pu faire face à la pluie qui s'était abattue sur le circuit à ce moment-là.

La FIA avait alors indiqué la direction de course "surveillait une violente averse qui s'approchait rapidement du circuit" et que la décision de suspendre la procédure avait été prise "pour des raisons de sécurité, compte tenu du fait qu'il n'y a pas eu de roulage sous la pluie ce week-end".