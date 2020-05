Mercedes opposé au projet de courses sprint à grille inversée dès 2020

Comme l'ensemble des disciplines sportives internationales, la Formule 1 a dû interrompre ses activités en raison de la pandémie de COVID-19 qui a entraîné le report ou l'annulation des dix premiers Grands Prix prévus au programme. Les instances de la F1 travaillent d'arrache-pied depuis quelques semaines pour organiser le début d'une campagne en Europe, qui se terminerait en fin d'été. Si la confirmation officielle est encore attendue, sans doute ce lundi, le début de la saison devrait avoir lieu en Autriche, avec deux courses organisées les 5 et 12 juillet, avant un GP en Hongrie le 19 juillet et deux courses à Silverstone (ou Hockenheim) les 2 et 9 août.

La discipline estime que certaines de ces courses pourraient servir à tester des formats propices à plus de spectacle. Ainsi, lors d'une réunion ce vendredi entre la FIA, la F1 et les directeurs d'équipes, a été évoquée la possibilité de dédier la deuxième des courses censées se tenir sur un même circuit (à savoir pour commencer sur le Red Bull Ring et Silverstone – ou Hockenheim), à la mise en place d'une course sprint de 30 minutes qui remplacerait les qualifications du samedi. L'idée serait simple : la grille pour la course sprint serait établie en inversant les positions par rapport au championnat, puis le résultat de la course sprint servirait à établir la grille de départ de la course du dimanche. Aucun autre changement concernant l'organisation du week-end ne serait nécessaire, que ce soit au niveau des essais libres ou des pénalités sur la grille.

Pour que ce plan soit approuvé, il faut cependant qu'il fasse l'unanimité auprès des 10 écuries. En effet, même si la FIA a récemment obtenu la mise en place une règle permettant de ne pas avoir besoin de la majorité pour certaines questions, les courses sprint à grille inversée n'entrent pas dans la catégorie des priorités urgentes et nécessitent ainsi l'approbation totale pour être introduites dès 2020. Et, en dépit du fait que la majorité des équipes est favorable à cette idée, y compris Ferrari, Mercedes a clairement exprimé son opposition et d'autres structures ont fait savoir qu'elles devaient réfléchir à la question.

La firme à l'étoile est contre une telle règle pour deux raisons principales : d'une part, sur le plan sportif, car tout indique que l'écurie devrait de nouveau être aux avant-postes en 2020, et d'autre part, sur le plan philosophique, avec le refus d'artifices pour tenter de rendre la course spectaculaire au détriment de la compétition pure. Un refus d'autant plus vif que Mercedes a déjà accepté une forme de handicap avec l'introduction de nouvelles règles concernant le travail aéro que pourront mener les écuries à l'avenir, à son propre détriment puisque les structures moins bien classées pourront réaliser plus de travail dans le domaine.

Avec une réunion attendue du Groupe de travail sportif de la F1 mercredi pour discuter du détail d'un certain nombre de règles, une décision rapide est nécessaire et un vote formel se tiendra donc la semaine prochaine.

Avec Adam Cooper

