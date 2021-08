Course - Verstappen-Russell-Hamilton, le podium d'une parodie

Des trombes d'eau, c'est la météo qui accueille les pilotes pour ce retour de la trêve. L'Ardenne belge a été fidèle à elle-même et propose, en plus du redoutable circuit de Spa, un défi sous forme de pluie. Dans ces conditions, Max Verstappen dispose d'un avantage en démarrant depuis la pole, d'autant qu'il n'aura pas à côté de lui son rival pour le titre mondial mais la sensation de la séance du samedi, à savoir George Russell au volant d'une Williams métamorphosée sous la pluie.

Lewis Hamilton, le leader du championnat, part lui depuis le troisième emplacement, dans une Mercedes qui ne lui a jamais donné satisfaction du week-end. Il est à noter que les équipiers des deux premiers du classements pilotes auront du mal à les aider : Sergio Pérez s'est sorti de piste dans son tour de mise en grille, arrachant son demi-train avant droit, alors que Valtteri Bottas, pénalisé après le carambolage de Hongrie, n'est que 13e.

La pluie et l'attente

La météo empire peu avant l'horaire officiel du départ, ce qui incite la direction de course à le repousser, même s'il sera donné sous régime de Safety Car. Les voitures démarrent finalement à 15h25 pour des tours de formation, dans des conditions inchangées mais qui risquent surtout d'être de pire en pire selon les prévisions. Beaucoup de pilotes se plaignent, sans surprise, de ne pas voir grand-chose et de subir de l'aquaplaning. Après deux tours sous voiture de sécurité, le drapeau rouge est brandi et l'ensemble du peloton s'immobilise dans la voie des stands.

C'est alors le début d'une très longue attente et de questionnements réglementaires. Ces derniers trouvent leur réponse après quelques atermoiements : les tours de formation ayant démarré sous Safety Car, la limite des trois heures d'épreuve a bien démarré à 15h00. Normalement, le Grand Prix ne peut donc se courir au-delà de 18h00, mais c'est sans compter sur la FIA qui décide d'arrêter l'horloge à 17h00. Cela laisse ainsi une heure pour courir et surtout, fait tomber la limite de 18h00, dans le cas d'une accalmie. En tout cas, toute cette attente permet aux mécaniciens Red Bull de réparer la RB16B de Pérez qui devrait ainsi pouvoir s'élancer depuis le fond du peloton (ou depuis la pitlane).

Finalement, après trois heures d'attente, la nouvelle tombe : la course va reprendre à 18h17 sous régime de Safety Car et pour une heure maximum.

La course

Une fois le feu passé au vert, la course démarre officiellement : cela veut dire qu'au bout de deux tours bouclés, au moins la moitié des points pourra être attribuée. Et cela risque de servir car la pluie retombe de plus belle au moment de ce nouveau roulage. Une fois les deux tours passés, le drapeau rouge est à nouveau brandi, obligeant ainsi les pilotes à pénétrer et s'arrêter dans la pitlane. Le chronomètre continue lui d'égrainer les secondes jusqu'à l'heure fatidique de 19h17 où la course devra être définitivement arrêtée.

Finalement, la décision attendue par tout le monde est prise aux alentours de 18h45 : la course ne repartira pas, entérinant la victoire après deux tours sous Safety Car de Max Verstappen, devant George Russell et Lewis Hamilton.

Grand Prix de Belgique 2021