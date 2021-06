Crash de Grosjean : un photographe Motorsport Images récompensé

L'image signée Andrew Hone capture le moment où Romain Grosjean se dresse près de la barrière que sa Haas vient juste de traverser avant d'être submergée par les flammes, quelques instants après le départ de la course du Grand Prix de Bahreïn 2020, à la suite d'un accrochage avec l'AlphaTauri de Daniil Kvyat.

Sur la photo, Grosjean est sur le point de se sortir du brasier et de se hisser sur le rail de sécurité, pour finir dans les bras du responsable médical de la FIA, le Docteur Ian Roberts, alors qu'un commissaire bahreïni, qui a traversé la piste, s'attaque à l'incendie avec un extincteur pour essayer de lui ouvrir une brèche.

Grosjean a pu s'en tirer sans blessure trop grave, même s'il a subi d'importantes brûlures aux mains qui l'ont empêché de disputer les deux dernières épreuves de F1 d'une série débutée en 2012, après avoir déjà goûté à la discipline reine pendant sept courses en 2009.

Hone, qui est intégré à l'équipe Haas en tant que photographe dans le garage de l'écurie pour le Grand Prix d'Azerbaïdjan de ce week-end, a décroché la récompense dans la catégorie F1 de la prestigieuse cérémonie de remise de prix.

"Je suis absolument ravi et honoré d'avoir gagné", a-t-il déclaré. "La saison de F1 est longue et difficile et c'est formidable de voir son travail reconnu."

Après l'incident stupéfiant qui s'est produit au départ de la première des deux courses de F1 de 2020 qui se sont déroulées sur le circuit de Sakhir, Hone a expliqué comment il a réussi à capturer cette image, qui a fait la une des principales publications du monde entier.

"J'ai photographié le départ de la course au virage 2 et une fois que les voitures sont passées, je me suis retourné, j'ai entendu un gros bang et il y avait une énorme boule de feu dans les airs", a-t-il expliqué.

"[J'ai] évidemment couru droit dessus. Des scènes horribles, mais il y a beaucoup de gens qui comptent sur vous pour documenter ce qui se passe. Donc, vous devez juste faire avec."

Après la fin de sa carrière en F1, Grosjean est passé en IndyCar où il dispute pour l'équipe Dale Coyne Racing les 12 courses routières et en ville du calendrier 2021 du championnat. Il a signé la pole position et a terminé deuxième du Grand Prix d'Indianapolis, sa troisième course seulement dans la catégorie.

Toute l'équipe de Motorsport.com tient à féliciter Andrew pour son prix et à saluer les efforts qu'il a déployés pour capturer l'intégralité de l'accident de Grosjean et son évacuation dans des circonstances très difficiles pour toutes les personnes impliquées.