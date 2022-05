Après son crash, Sainz admet être encore "surpris" par la Ferrari

Charger le lecteur audio

Avec deux abandons lors des deux dernières courses en date, Carlos Sainz aborde le GP de Miami avec la nécessité de relancer la machine s'il ne veut pas compromettre ses chances sur la durée du championnat 2022. Toutefois, l'épreuve floridienne n'a pas commencé sous les meilleurs auspices pour l'Espagnol qui a connu un tête-à-queue à haute vitesse qui lui a coûté un train de pneus en EL1 puis surtout un accident lors de la seconde séance d'essais libres.

Au moment d'aborder la chicane formée par les virages 14 et 15, Sainz a vu sa Ferrari F1-75 décrocher au freinage et sortir de piste avant d'aller percuter le muret extérieur, y abîmant notamment son train avant gauche. Cela lui a également coûté, à lui et à son écurie, un précieux temps de piste sur un tracé que tout le monde découvre.

S'exprimant au sortir de cette journée compliquée, le pilote au numéro 55 a conscience de cette mauvaise dynamique mais se veut combatif : "Je suis le premier à ne pas être content des deux derniers crashs, et je suis le premier à les analyser et à essayer d'en tirer des conclusions. Je me souviens avoir vécu un scénario très similaire l'année dernière, où je me suis accidenté à plusieurs reprises, et juste après est venue ma meilleure série de courses en F1, donc je sais comment m'en sortir."

"Je pense que je suis encore en train d'apprendre beaucoup de choses sur cette voiture, elle me surprend encore, je ne vais pas mentir. Il y a toujours des choses hors de mon contrôle qui me surprennent, et dès que j'arrive à les maîtriser et à les comprendre, je pense que, comme vous l'avez vu aujourd'hui, je peux être rapide dans n'importe quel tour."

"Je veux dire, le rythme est toujours là, je suis assez rapide en piste", a-t-il ensuite ajouté. "Je suis évidemment déçu, parce que ce n'est pas la façon dont vous voulez commencer un week-end, en donnant aux mécaniciens des heures supplémentaires. J'ai probablement heurté la barrière au pire endroit possible, il n'y avait pas de Tecpro, j'ai heurté directement un mur en béton, qui même à la vitesse à laquelle je roulais était très dur. La voiture est donc endommagée, j'ai donné à tout le monde un vendredi soir un peu difficile, ce qui n'est pas idéal."

"La chaleur n'est pas facile pour les pneus, et j'ai eu ce petit décrochage à la sortie du virage précédent. Je pense que j'ai un peu surchauffé les pneus arrière et je l'ai complètement perdue. Ça va être un Grand Prix délicat, beaucoup de choses peuvent arriver. Mais le rythme est là, la voiture semble bien fonctionner ici, donc nous allons retenir les points positifs."