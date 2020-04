Crise mondiale : la FIA prend la main, des mesures votées pour la F1

Compte tenu du contexte de crise mondiale provoqué par la pandémie de COVID-19, le Conseil Mondial du Sport Automobile de la FIA a procédé à un vote électronique pour ratifier un certain nombre de changements majeurs qui concernent la Formule 1. Alors que de nombreuses épreuves ont d'ores et déjà été annulées ou reportées et que les calendriers sont bouleversés sans certitudes pour la suite, l'instance internationale va voir son pouvoir élargi afin de gérer la situation. Ainsi, et conformément aux statuts de la FIA, le Conseil Mondial a accordé une délégation de pouvoir à son président, Jean Todt, ce qui lui permettra de prendre toute décision urgente et nécessaire relative à l'organisation des compétitions internationales en 2020. Ce type de décision ne sera pris qu'après consultation de quelques dirigeants clés.

Par ailleurs, le Conseil Mondial a validé certaines modifications réglementaires, à commencer par le report d'un an de la future réglementation technique, de 2021 à 2022, sur lequel les équipes et la F1 s'étaient entendues il y a deux semaines. Le gel des châssis entre 2020 et 2021 est confirmé, avec toujours en discussion la marge qui sera laissée aux équipes en matière de développement des monoplaces. En revanche, il a été décidé d'interdire à toutes les écuries de travailler au cours de l'année 2020 sur le développement aérodynamique pour la future réglementation technique 2022. Cette interdiction est entrée en vigueur samedi 28 mars.

Concernant la saison 2020, qui n'a pas encore débuté, le Règlement Sportif a été amendé dans le but de donner un maximum de souplesse à la FIA et à la F1 pour réagir à la situation et mettre en place dès que possible un calendrier "qui préserve au mieux la valeur commerciale du championnat et limite les coûts autant que possible".

Pour y parvenir, il sera désormais possible de modifier certains articles du règlement à la demande du Conseil Mondial avec le soutien de 60% des équipes, et non de la totalité d'entre elles. La FIA et la F1 ont les mains libres pour changer le calendrier à volonté, sans passer par un vote. Des modifications sont également apportées au sujet des essais privés, de la fermeture des usines des motoristes durant 21 jours (au même titre que les équipes) ou encore pour l'allocation des composants moteur si jamais le nombre de Grand Prix diminue pour la saison 2020.

Si le championnat comporte 14 épreuves ou moins, l'allocation moteur deviendra la suivante, par pilote et par an : 2 moteurs à combustion interne (ICE), 2 MGU-H, 2 turbos, 2 packs de batteries, 2 unités de contrôle électronique et 2 MGU-K. Si le championnat comporte 11 épreuves ou moins : 2 moteurs à combustion interne (ICE), 2 MGU-H, 2 turbos, 1 pack de batteries, 1 unité de contrôle électronique et 2 MGU-K.