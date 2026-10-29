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Daniel Ricciardo n'exclut pas un retour à la compétition aux 24 Heures du Mans

Daniel Ricciardo n'a plus couru depuis la fin de sa carrière en F1, mais il pourrait envisager un retour à la compétition aux 24 Heures du Mans, peut-être aux côtés de Max Verstappen ?

Benjamin Vinel

Publié: 29 oct. 2026, 16:01

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Photo de : Red Bull Content Pool

Le mois dernier a marqué le deuxième anniversaire de la dernière course automobile de Daniel Ricciardo à ce jour. Le vainqueur de huit Grands Prix a alors quitté la Formule 1 à contrecœur et en toute discrétion, mais sa carrière est-elle vraiment terminée ?

Ricciardo reconnaît que c'est probablement le cas. Il a fini par accepter la manière dont son aventure en F1 s'est achevée : "Je n'en suis pas encore à 100 %, mais j'en suis à 90 %", a-t-il déclaré au sujet de sa quête d'apaisement. Il pourrait toutefois se montrer intéressé par d'autres opportunités, à condition de ne pas devoir s'engager pour une saison entière.

"Il y a un an, j'aurais dit : 'Je ne remettrai plus jamais de casque, c'est fini, point final'", a confié Ricciardo au podcast Beyond The Grid. "Mais il y a quelque chose qui me fait penser qu'il serait agréable de terminer ma carrière de pilote un peu plus selon mes propres conditions, en faisant quelque chose qui me donnerait le sourire et me rendrait heureux au moment de retirer mon casque. C'est peut-être la dernière chose dont j'ai besoin pour tourner la page."

"L'idée de disputer un championnat complet ne me tente toujours pas vraiment. Ce serait probablement plutôt une participation ponctuelle, comme aux 24 Heures du Mans."

"La F1 est tellement individualiste, et c'est nécessaire. Oui, on a des coéquipiers, mais ce sont aussi nos premiers adversaires, entre autres. Je pense que partager une voiture avec d'autres pilotes et avoir de véritables coéquipiers avec qui échanger des données et s'entraider serait quelque chose que j'apprécierais, surtout maintenant, à ce stade de ma vie, alors que cette flamme dévorante et cette forme d'acharnement ont quelque peu diminué. Je pense que j'y prendrais simplement du plaisir. Ce serait une façon de piloter et une forme de camaraderie que j'apprécierais vraiment. Je pense que cela me redonnerait le sourire et me permettrait de retrouver le plaisir de la compétition."

Ricciardo a expliqué qu'il n'avait jamais vraiment pris beaucoup de plaisir à piloter et qu'il avait surtout aimé la compétition, même si ses dernières années en F1 avaient entamé son enthousiasme. Le Mans pourrait lui offrir une nouvelle manière de s'épanouir, mais l'Australien, qui ne s'entraîne plus comme auparavant, reste prudent face à cette perspective.

"Est-ce que j'ai besoin de rouvrir cette boîte ? Je ne sais pas", s'est interrogé Ricciardo. "C'est pour cela que je ne me suis pas précipité pour prendre une décision, quelle qu'elle soit. Encore une fois, je veux être sûr de ne pas le faire par ego ou pour m'offrir une fin digne d'un conte de fées. Il faut que cela vienne de moi, que je sente vraiment que c'est ce que je veux faire, et pas que je le fasse pour faire plaisir aux autres."

"Je ne vais pas mentir : une partie de moi aimerait le faire pour tous ceux qui se sont intéressés à moi, m'ont soutenu et m'ont aimé au fil des années, mais aussi pour ceux qui ont détesté la façon dont tout cela s'est terminé. Alors oui, une partie de moi pense forcément aux fans, mais cela doit avant tout être une décision personnelle, motivée par mes propres raisons."

"C'est là que ça se complique : est-ce que cela rouvrirait cette boîte ? Je ne pense pas. Comme je l'ai dit, je suis beaucoup plus en paix avec tout ça. Mais après, à qui est-ce que j'essaie de faire croire ça ? Est-ce que j'irais au Mans simplement pour courir et profiter du fait d'être là, ou est-ce que j'irais pour essayer de gagner ?"

"J'ai beau vouloir me dire : 'Profite simplement, savoure l'expérience', on sait tous que les choses sont différentes une fois le casque enfilé. Je ne peux pas nier que je voudrais faire les choses sérieusement et dans les règles de l'art. Et c'est peut-être aussi quelque chose que je dois éclaircir : est-ce que j'en ai vraiment envie au fond de moi ?"

Un trio Ricciardo-Verstappen-Vettel ?

Sebastian Vettel tests the Porsche 963

Photo de: Porsche Motorsport

Lorsqu'il évoque les pilotes avec lesquels il rêverait de partager cette camaraderie, Ricciardo pense à d'autres figures emblématiques de Red Bull.

"Je ne veux pas lui mettre la pression, mais Max [Verstappen] figurerait évidemment en haut de la liste. Nous avions parlé de Red Bull en 2018, de ce qui aurait pu se passer ; j'essayais de prendre ma revanche sur l'équipe à la fin de ma carrière, alors c'est peut-être une façon de donner aux gens ce qu'ils veulent", a lancé Ricciardo en riant.

Verstappen a ouvertement exprimé son intérêt pour les 24 Heures du Mans à l'avenir. L'intervieweur Tom Clarkson a suggéré que les deux hommes pourraient être rejoints par Sebastian Vettel, qui a essayé l'Hypercar de Porsche en 2024, mais n'a pas encore participé à la classique mancelle.

"Eh ben, j'en reste baba !", s'est exclamé Ricciardo.

"Il ne fait aucun doute qu'il est toujours extrêmement rapide et qu'il le serait dans n'importe quelle voiture. J'adore Seb, alors ce pourrait être une belle petite réunion des anciens de Red Bull."

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