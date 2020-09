Ricciardo explique le pari du "tatouage" avec Abiteboul

Daniel Ricciardo a rejoint Renault en 2019 et n'a jusqu'ici pas fait mieux que quatrième pour le compte de l'écurie. L'Australien a terminé à cette place au GP de Grande-Bretagne et plaisanté à la radio avec son patron, Cyril Abiteboul, indiquant qu'il n'était qu'à une position de gagner leur pari.

Depuis, Ricciardo a révélé la nature de ce pari : que les deux hommes se fassent un même tatouage s'il réussit à terminer sur le podium pour le compte du Losange, qu'il quittera en fin d'année pour rejoindre McLaren. "C'est le pari. Je crois qu'il choisit l'emplacement et la taille, mais je choisis le dessin."

"Mais nous allons clarifier cela. C'est un tatouage et il n'en a pas, donc c'est énorme pour Cyril. Je pense que ce sera quelque chose de spontané, sous l'impulsion du moment. Il faut que ce soit quelque chose de drôle, que lorsqu'il le regarde, il secoue la tête et dise 'Ah, souviens-toi de ces moments-là'. Une des ces choses."

Ricciardo a annoncé en mai qu'il allait quitter Renault à la fin de la saison et passer chez McLaren à la place de Carlos Sainz, qui va se diriger vers Ferrari. Le #3 deviendra coéquipier de Lando Norris l'année prochaine, les deux hommes ayant déjà noué une relation amicale dans le paddock.

L'Australien a déclaré qu'il devait encore discuter de nombreux projets pour 2021 avec Norris, mais qu'il avait été impressionné par le développement récent du Britannique après avoir décroché son premier podium en F1 lors du Grand Prix d'Autriche, qui a ouvert la saison. "Il est évident que nous nous croisons dans le paddock et qu'il y a un peu de badinage comme on dit, mais rien de particulier encore."

"Je suis impatient, ce sera non seulement compétitif mais aussi très amusant. De l'extérieur, on dirait que ses performances cette année, sans parler du podium, mais avec ses qualifications et de ça, on dirait qu'il s'améliore assurément pour sa deuxième année en F1. C'est cool à voir. Je pense qu'il y aura certainement une bonne ambiance, donc je suis impatient."