Ricciardo : "La Red Bull, je peux la piloter comme je veux"

Le 11 juillet dernier, Daniel Ricciardo faisait son retour au volant d'une Formule 1, près de huit mois après l'ultime Grand Prix d'une aventure McLaren dont la seule embellie aura été sa victoire à Monza en 2021. L'octuple vainqueur en Grand Prix prenait alors le volant de la redoutable Red Bull RB19 sur la piste de Silverstone après avoir passé ce temps à se régénérer, à retrouver sa passion pour la course automobile et à renouer avec les bonnes habitudes sur le simulateur à Milton Keynes.

Ces essais se sont si bien passés que Red Bull a annoncé dans la foulée le retour immédiat de Ricciardo sur la grille de départ avec AlphaTauri, aux dépens de Nyck de Vries. Au terme de la saison 2023, l'Australien se remémore ce tournant de sa carrière dans le podcast Beyond The Grid.

"La raison pour laquelle le test s'est vraiment bien passé pour moi, c'est que les voitures ont beau avoir énormément évolué et changé, il y avait une partie de son ADN qui correspondait encore à ce dont je me souvenais et à ce que j'aimais vraiment dans une monoplace", explique-t-il. "Ce que j'aime le plus sur la Red Bull, c'est que je peux juste la piloter comme je veux. Ça n'explique pas vraiment ce qui est super avec cette voiture, mais ça explique pourquoi je l'adore."

"Ne serait-ce que mon souvenir de l'accélération. Une fois que j'ai appuyé sur l'accélérateur à 50%, j'avais vraiment la confiance pour mettre le pied au plancher avec les 50% restants sans m'inquiéter de la voiture ou d'où elle était."

"Une voiture rapide n'est pas toujours la voiture la plus facile à piloter. Aussi belle et géniale soit-elle, il faut encore la piloter. Je regarde la saison que Max a faite : il a aussi gagné des courses dans des conditions mixtes, sous la pluie, et la voiture est géniale mais elle ne le fait pas à ta place. Manifestement, ils ne font qu'un."

Daniel Ricciardo dans son rôle de troisième pilote Red Bull

Bien sûr, le vétéran était forcément un peu rouillé, mais il n'a pas tardé à reprendre ses marques pour autant. "En fait, dans le premier run, j'ai fait deux tête-à-queue", relate-t-il. "Au virage 4, j'ai fait un tête-à-queue dans cette très lente épingle, j'étais juste un peu trop impatient sur l'accélérateur, puis je suis parti en tête-à-queue au virage 7, je crois – encore un virage lent [Luffield, ndlr]. Mais ça ne m'a pas décontenancé. Je me suis juste dit : 'Bah, c'est normal, ça fait des mois que je n'ai pas roulé'."

"Je suis rentré au stand après huit ou dix tours. On a mis des pneus neufs. On a mis du carburant de niveau EL2 dans la voiture [soit une simulation de qualifications, ndlr]. Je ne vais pas minimiser, le premier tour chronométré que j'ai fait était dans le mille."

"C'était à quelques centièmes de la pole de Max. Je ne vais pas dire que c'était facile ou aisé, mais j'étais convaincu que la voiture pouvait faire ce que j'attendais d'elle. En franchissant la ligne, quand j'ai regardé le chrono, je me suis dit : 'Oh, je ne sais pas si je m'attendais à aller si vite'. Je savais que ça pouvait être une excellente journée, mais je mentirais si je disais que je pensais faire ce chrono dans mon premier tour en pneus neufs. Ça m'a donné un très grand sourire."

Directeur de Red Bull Racing, Christian Horner s'est d'ailleurs bien gardé de mettre la pression à son pilote, malgré l'enjeu de cette journée. "Christian a été vraiment bien, car même au début de la journée, il a juste dit : 'On va évidemment t'observer et regarder ton niveau de performance, mais je veux juste te voir t'amuser à nouveau. J'avais vraiment l'impression que ça te manquait. On sait tous ce dont tu es capable quand tu prends du plaisir, quand tu es à ton meilleur niveau. Je veux juste voir ce sourire sur ton visage'. Et il l'a certainement vu", conclut Ricciardo, qui a finalement participé à sept Grands Prix entrecoupés d'une blessure, pour six points marqués avec AlphaTauri.