Le décalage accru entre la soufflerie et la piste freine Mercedes

C'est l'une des problématiques qui handicapent Mercedes depuis l'introduction du plafonnement budgétaire en 2021 : l'allongement des délais entre les tests en soufflerie et l'arrivée de nouvelles pièces sur la monoplace est aujourd'hui ce qui freine le plus la progression de l'écurie.

Un constat dressé par son directeur technique James Allison, qui évoque des possibilités de développement réduites et difficiles quand il s'agit de reprendre du terrain à la concurrence. L'une des conséquences, qui se voit de plus en plus en Formule 1, est une approche revue des évolutions, qui arrivent de plus en plus souvent de manière groupées et non course après course.

"Si l'on imagine que l'essentiel de la performance provient de la soufflerie, c'est toujours l'origine de ce que la voiture finira par suivre", explique James Allison à Motorsport.com. "Le décalage entre ce à quoi ressemble la voiture et ce qu'il se passe en soufflerie vient de la rapidité avec laquelle on peut transmettre la géométrie au bureau d'études, et de la rapidité avec laquelle il peut l'envoyer ensuite à la production."

"Auparavant, quand il n'y avait pas de budget plafonné, on pouvait sortir ces choses-là de la soufflerie quasiment tous les deux jours, on se ruait sur la conception puis sur la fabrication, ce qui faisait que le décalage entre la soufflerie et la piste n'était que de quelques semaines. Aujourd'hui, on peut se permettre d'apporter peut-être deux ou trois évolutions majeures durant la saison, puis de faire le lien entre elles."

"Au lieu de trouver quelque chose en soufflerie et de l'envoyer à l'usine, on trouve quelque chose, puis autre chose, et encore autre chose. Puis on se dit 'OK, c'est assez important pour être intégré dans un package que l'on peut se permettre. Fabriquons-le et mettons-le sur la voiture'. Ça veut dire que la voiture a beaucoup plus de retard par rapport à la soufflerie. Ça ne change pas le niveau des gains effectués en soufflerie, c'est toujours le même. Mais la voiture rattrape moins souvent la soufflerie et il y a plus de décalage."

L'usine Mercedes de Brackley va évoluer dans les années à venir.

L'autre point sensible depuis la mise en place d'un Règlement Financier en Formule 1, qui complique là encore la tâche de Mercedes, se trouve dans l'équilibre à trouver dans l'affectation des dépenses. Avec un retard à combler en piste, l'écurie allemande doit dédier au développement des ressources qui ne peuvent pendant ce temps pas l'être à des projets s'inscrivant davantage dans la durée.

"L'autre conséquence qui nous affecte, c'est qu'il est plus difficile de trouver les ressources, le personnel et le matériel nécessaires pour investir dans l'amélioration des capacités", explique James Allison. "C'est très facile de s'enliser dans la même façon de faire, car l'amélioration de cette approche coûte de l'argent et du temps. Si l'on dépense tout l'argent et tout le temps pour ces quelques évolutions et pour construire une nouvelle voiture, ça devient difficile d'améliorer le reste. Il est beaucoup plus difficile qu'avant d'investir dans les machines qui fabriquent la voiture, le bureau de conception qui la dessine, et la méthodologie de l'usine."

