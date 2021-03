Découvrez le circuit du GP d'Arabie saoudite de F1

Seul circuit inédit de la saison 2021, Djeddah a désormais un tracé connu de tous. Ce dernier a en effet été dévoilé ce jeudi par les responsables de ce qui sera le premier Grand Prix d'Arabie saoudite de l'Histoire de la Formule 1, du 3 au 5 décembre prochains. Il se déroulera de nuit.

Dessiné dans le cadre d'un partenariat entre Hermann Tilke et la F1, la piste fait 6,175 km de long, ce qui en fait la seconde plus longue du calendrier derrière Spa. Le tour devrait être assez rapide pour un circuit en ville avec une moyenne attendue de 250 km/h grâce à ses longues lignes droites et ses sections de haute vitesse. Il pourrait y avoir potentiellement trois zone DRS.

Le tracé compte un total de 27 virages et tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, avec un premier virage constitué d'une chicane serrée gauche-droite. Il est situé dans la zone de la corniche, sur les bords de la Mer Rouge, à une douzaine de kilomètres du centre de la ville, et utilise le maximum de routes publiques possible.

Pour rappel, la venue de la discipline reine à Djeddah est temporaire puisque, à terme, la course sera organisée sur une piste tracée dans le futur complexe ultra moderne de Qiddiya, actuellement en construction, et qui sera situé à une quarantaine de kilomètres de Riyad, la capitale du pays.

L'arrivée au calendrier d'un GP saoudien est tout à la fois une opportunité pour la F1 de jouir de fonds supplémentaires liés aux droits d'inscriptions et de s'inscrire sur un marché jeune, qu'une pierre de plus dans l'édifice politique, économique et social que tente de bâtir l'Arabie saoudite contemporaine sous la houlette du prince héritier Mohammed ben Salmane. En effet, l'épreuve entre directement dans le cadre du projet "Vision 2030" qui a pour objectif la diversification des sources de revenus du pays pour sortir de la dépendance au pétrole ainsi qu'une ouverture de l'économie et de la société.

La polémique a déjà accompagné l'annonce et accompagnera sans nul doute les prochains mois jusqu'au moment de la course, notamment sur la question du respect des droits de l'Homme par l'État et de l'utilisation de la Formule 1 comme une manière de "laver" sur le plan international les conséquences négatives de la politique répressive menée.

Le calendrier F1 2021

28 mars GP de Bahreïn Sakhir 18 avril

GP d'Imola Imola 2 mai

GP du Portugal

Portimão 9 mai GP d'Espagne Barcelone 23 mai GP de Monaco Monaco 6 juin GP d'Azerbaïdjan Bakou 13 juin GP du Canada Montréal 27 juin GP de France Le Castellet 4 juillet GP d'Autriche Spielberg 18 juillet GP de Grande-Bretagne Silverstone 1er août GP de Hongrie Budapest 29 août GP de Belgique Spa-Francorchamps 5 septembre

GP des Pays-Bas Zandvoort 12 septembre GP d'Italie Monza 26 septembre GP de Russie Sotchi 3 octobre

GP de Singapour Singapour 10 octobre GP du Japon Suzuka 24 octobre GP des États-Unis Austin 31 octobre GP de Mexico Mexico 7 novembre GP de São Paulo Interlagos 21 novembre

GP d'Australie Melbourne 5 décembre

GP d'Arabie saoudite Djeddah 12 décembre GP d'Abu Dhabi Abu Dhabi