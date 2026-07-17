Le défi de Russell face à Antonelli : "C'est comme devoir reproduire la Joconde"

Tout le monde ne sait pas peindre. Et même si vous étiez un artiste talentueux, pourriez-vous imaginer reproduire la Joconde dans ses moindres détails ? C'est ainsi que George Russell résume le défi auquel il estime être confronté depuis le début de la saison 2026 de Formule 1.

Lorsque Mercedes s'est imposée comme la référence avec la nouvelle réglementation technique, Russell semblait naturellement destiné à mener l'équipe, lui qui avait largement dominé son jeune coéquipier Kimi Antonelli lors de la saison précédente.

Mais, au fil des mois, l'Italien a considérablement progressé, tant en termes de vitesse que de maturité. À tel point qu'il occupe désormais la tête du championnat après cinq premières victoires consécutives, une performance jusqu'ici réservée à l'élite de la discipline.

Russell n'a pas été épargné par la malchance, notamment avec son abandon alors qu'il menait à Montréal à cause d'une panne électrique, ou encore sa pénalité pour excès de vitesse dans la voie des stands à Monaco. Mais ces contretemps n'expliquent pas tout.

Kimi Antonelli domine George Russell en qualifications. Photo de: Manuel Eletto / Getty Images

En qualifications, Antonelli a pris le dessus à sept reprises contre six pour son coéquipier. L'écart moyen entre les deux hommes en Q3 n'est que de 0"084, mais cette statistique masque une réalité plus contrastée : la plupart du temps, l'un des deux pilotes possède trois à quatre dixièmes d'avance sur l'autre... et il s'agit le plus souvent du jeune Italien.

Après un Grand Prix de Grande-Bretagne où il a de nouveau été dominé par Antonelli, Russell avait reconnu avoir "des choses à améliorer". Invité par Motorsport.com à préciser sa pensée ce jeudi à Spa, le Britannique s'est montré très lucide : "Simplement aller plus vite, pour être honnête. C'est aussi simple que ça".

Le problème est identifié, pas encore résolu

"Le point positif, c'est que je n'ai jamais quitté un week-end difficile en me demandant où était passé mon rythme. Les données sont très claires. Parfois, elles sont même tellement explicites que Shov [Andrew Shovlin], notre ingénieur en chef, a presque cru à un problème sur la voiture. Les données montrent exactement ce qui ne va pas, et c'est quelque chose qui peut être corrigé."

"Par le passé, j'ai vu d'autres pilotes ou d'anciens équipiers manquer de rythme sans vraiment comprendre pourquoi. Moi, je sais précisément pourquoi je ne suis pas en pole ou pourquoi je ne gagne pas. Les données me montrent ce que je dois améliorer. Et lorsque je suis en pole, elles montrent aussi très clairement pourquoi."

"Ce n'est donc pas comme si j'avais soudainement oublié comment piloter un jour avant de m'en souvenir le lendemain. Le problème, c'est simplement que je ne parviens pas toujours à placer la voiture dans sa fenêtre de fonctionnement idéale."

"L'an dernier, j'avais un très bon taux de réussite pour exploiter pleinement le potentiel de la voiture, des réglages et des pneus avec mes ingénieurs. Cette année, ce taux est bien plus faible. C'est ce sur quoi je travaille afin d'être plus constant."

C'est comme essayer de reproduire la Joconde.

Selon Russell, cette irrégularité s'explique en partie par le fait que, pour la première fois de sa carrière, il doit s'éloigner de son style de pilotage naturel. Les F1 de 2026 n'ont plus grand-chose à voir avec celles de la saison précédente. Plus compactes, plus agiles et surtout beaucoup plus dépendantes de la gestion de l'énergie, elles imposent une approche totalement différente au volant.

Résultat : là où il pilotait auparavant de manière instinctive, Russell doit désormais réfléchir à chacun de ses gestes, quitte à s'inspirer de ce que fait Kimi Antonelli lorsque celui-ci est plus rapide.

George Russell a dû repenser son style de pilotage. Photo de: Eric Le Galliot

"C'est comme si quelqu'un vous demandait de reproduire la Joconde, alors que vous avez la vraie juste à côté de vous", illustre-t-il. "Pensez-vous que vous pourriez y parvenir immédiatement ? Peut-être qu'avec de l'entraînement, oui."

"Avec ces nouveaux moteurs, ces nouveaux pneus et ces nouvelles voitures, je dois régler la voiture d'une manière qui ne correspond pas à mon style de pilotage. Je dois piloter d'une façon que je n'avais jamais utilisée en vingt ans de carrière. Je dois m'adapter. Je sais exactement ce que je dois faire. Mais entre le savoir et réussir à le reproduire en piste, il y a une énorme différence."

"J'ai piloté pendant vingt ans d'une certaine manière, une méthode qui fonctionnait parfaitement. Aujourd'hui, elle ne marche qu'une fois sur deux. Le défi consiste à savoir si mon approche habituelle fonctionnera ce week-end ou s'il faudra que je m'adapte. Et, si c'est le cas, comment le faire tout en restant rapide."

Russell explique que ses meilleures performances ont toujours été obtenues lorsqu'il pilotait sans réfléchir, uniquement à l'instinct : "Quand j'étais à mon meilleur niveau, je pilotais presque inconsciemment. Je ne pensais même pas à ce que je faisais. Aujourd'hui, je dois réfléchir en permanence pour transformer ces nouvelles techniques en automatismes. C'est tout le défi."

Le Britannique estime enfin que cette difficulté n'est pas propre à Mercedes, citant notamment Charles Leclerc, qui a lui aussi reconnu avoir dû profondément adapter son pilotage aux nouvelles F1.

"Tous les pilotes ici sont au sommet de leur art", ajoute-t-il. "Cela rejoint d'ailleurs ce que disait Charles Leclerc et les difficultés qu'il rencontre lui aussi. Parfois, cela n'a aucun sens : un jour, nous sommes extrêmement compétitifs, et le lendemain, nous ne le sommes plus."

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