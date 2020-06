Le patron du département moteur de Mercedes quitte ses fonctions

Mercedes a annoncé ce lundi le départ d'Andy Cowell, directeur général de Mercedes-AMG High Performance Powertrains, qui n'est autre que le département moteur qui produit notamment les unités de puissance pour l'écurie de Formule 1 multiple Championne du monde. Le Britannique a pris la décision de quitter ses fonctions en janvier dernier, date à laquelle un travail de transition s'est mis en place. Âgé de 51 ans, Cowell occupait ce poste depuis la saison 2013, après avoir été directeur technique et directeur des programmes les cinq années précédentes. Ses responsabilités seront réparties entre plusieurs cadres dirigeants déjà en place. Ces prochaines semaines il poursuivra le travail de transition avant d'être consultant pour Mercedes sur un autre projet jusqu'à début 2021.

"Après 16 années agréables passées à travailler pour HPP, j'ai décidé que c'était le bon moment pour passer à autre chose et partir en quête d'un nouveau challenge en ingénierie", fait savoir Andy Cowell. "J'ai apprécié l'opportunité de travailler avec Markus et Toto pour définir la prochaine structure dirigeante de l'entreprise et je suis convaincu que Hywel et l'équipe ont les compétences nécessaires pour mener l'entreprise vers l'avant. C'était un véritable honneur de travailler pour Mercedes et surtout d'être directeur général de HPP pendant sept ans. Merci à tous ceux qui m'ont donné des opportunités si exceptionnelles et des challenges appréciables, en particulier Ola Källenius qui a eu le courage de me soutenir en 2006."

Hywel Thomas devient ainsi directeur général en charge des unités de puissance F1 conçues à l'usine de Brixworth, en Grande-Bretagne, tandis qu'Adam Allsopp, Richard Stevens et Ronald Ballhaus vont se partager d'autres tâches cruciales, que ce soit au niveau des opérations, des finances ou encore du développement des propulsions électriques. Outre la motorisation de Mercedes et de ses équipes clientes en F1 (Racing Point et Williams), Mercedes-AMG HPP oeuvre sur deux projets clés que sont le groupe propulseur de la marque allemande en Formule E et celui du modèle Mercedes-AMG One.

"La gestion de l'équipe par Andy chez HPP a été un facteur clé de notre succès en championnat ces dernières saisons", souligne Toto Wolff, directeur de l'écurie Mercedes. "Il a apporté une contribution exceptionnelle à notre héritage en sport auto, et j'attache une grande valeur à la relation de travail que nous entretenons depuis 2013. Je suis certain qu'il va avoir beaucoup de succès dans le prochain défi qu'il va décider de relever. Notre philosophie a toujours été qu'une écurie qui gagne est une structure dynamique et que le changement fait naturellement partie du développement de toute entreprise. Je suis particulièrement satisfait que nous ayons pu travailler ensemble pour créer une nouvelle structure dirigeante, en bâtissant sur les forces de l'équipe à Brixworth. Cela nous met dans une position très solide pour les années à venir, alors que nous souhaitons établir de nouvelles références en Formule 1 et en Formule E."