"Bono" ne rejoindra pas Hamilton chez Ferrari en 2025

Peter Bonnington, l'ingénieur de course de Lewis Hamilton, a été nommé avec effet immédiat au poste de responsable de l'ingénierie de course de l'écurie Mercedes en F1. Il conservera son rôle d'ingénieur de course auprès du septuple Champion du monde jusqu'à la fin de la saison, moment où ce dernier quittera son écurie pour rejoindre la Scuderia Ferrari.

Cette information, confirmée par Mercedes auprès de Motorsport.com, intervient après plusieurs mois de spéculation sur l'avenir de Bonnington, surnommé "Bono", dans la perspective du départ de Hamilton avec qui il collabore depuis 2013 sans discontinuer. Les deux hommes, dont les échanges radio ponctuent souvent les Grands Prix, ont ainsi remporté ensemble six titres pilotes (2014, 2015, 2017, 2018, 2019 et 2020) et sont parmi les duos pilote-ingénieur les plus connus du monde de la F1.

La promotion immédiate de Bonnington semble exclure l'hypothèse de le voir partir de Mercedes dans un futur proche et donc de le voir rejoindre Hamilton du côté de Maranello. "La promotion prend effet immédiatement, mais Bono continuera à travailler avec Lewis jusqu'à la fin de l'année et travaillera avec l'un de nos pilotes dans son rôle actuel l'année prochaine", a indiqué un porte-parole de l'équipe de Brackley, toujours pour Motorsport.com.

Récemment, l'ingénieur britannique a été convié sur le podium du Grand Prix de Grande-Bretagne quand son pilote a mis fin à deux ans et demi de disette en l'emportant à Silverstone. Ils ont ensuite remporté, sur tapis vert, le GP de Belgique avant la trêve, ce qui marquait la 84e victoire pour Hamilton chez Mercedes (mais pas la 84e avec Bonnington dans ses oreilles puisqu'il était absent suite à une opération médicale lors du succès du GP du Mexique 2019, où l'ingénieur performance Marcus Dudley officiait à sa place).

Débutant sa carrière comme ingénieur données au début des années 2000 chez Jordan, Peter Bonnington a fait ses classes aux côtés de pilotes tels que Giorgio Pantano et Timo Glock avant de rejoindre Honda où il a travaillé avec l'ingénieur Jock Clear. Il a poursuivi son rôle de data engineer chez Brawn puis Mercedes jusqu'en 2011, moment où il est devenu ingénieur de course en remplacement de Mark Slade, parti vers Lotus. En 2012, il a travaillé avec Michael Schumacher avant d'accueillir Hamilton la saison suivante.

Avec Oleg Karpov