Le départ du GP de Bahreïn retardé par un orage en Malaisie

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De violents orages ont contraint la Formule 1 à retarder le départ du Grand Prix de Bahreïn en Malaisie.

Filip Cleeren
Filip Cleeren
Mis à jour:
Wet weather

Photo de : Srinivasa Krishnan

Le départ du Grand Prix de Bahreïn de Formule 1 en Malaisie a été retardé en raison d'un violent orage qui s'est abattu sur le circuit de Sepang, ce dimanche.

Alors que les équipes se mettaient en place sur la grille de départ pour la procédure d'avant-course, une légère bruine s'est transformée en un véritable orage tropical, avec une averse soudaine accompagnée d'éclairs qui s'est abattue sur le circuit situé en périphérie de Kuala Lumpur.

Les précipitations étaient tellement intenses que la direction de course de la FIA n'a pas eu d'autre choix que de retarder le départ, dans l'attente d'une amélioration des conditions.

La course, exceptionnellement organisée en Malaisie en raison du conflit qui se poursuit au Moyen-Orient, est la première épreuve disputée sous la pluie depuis le Grand Prix de Belgique 2025, et donc la première course sur piste humide pour la toute nouvelle génération de monoplaces 2026.

La FIA a indiqué : "L'intensité de la pluie est restée stable au cours des dix dernières minutes et aucune amélioration n'est prévue dans les 5 à 10 prochaines minutes. La voiture médicale va bientôt entrer en piste afin de rendre compte des conditions en piste."

Les prévisions météo officielles de la FIA indiquaient que le reste de l'après-midi devrait être relativement sec une fois que le système dépressionnaire actuellement présent au-dessus de Sepang se sera dissipé.

"Une averse modérée et stationnaire devrait persister au-dessus du circuit pendant encore 5 à 10 minutes avant de progressivement se dissiper. Des précipitations de niveau 2 ou plus pourraient se poursuivre jusqu'à 15h05-15h10 dimanche. Des précipitations de niveau 1 sont les plus probables de 15h10 à 15h20 dimanche. Des précipitations de niveau 0 à 1 ou de la bruine sont les plus probables après 15h20 dimanche, jusqu'à la dissipation de l'averse. Une période sèche prolongée est attendue une fois cette averse dissipée."

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