On connaît le détail de la pénalité de George Russell à Singapour

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Mercedes l'avait laissé entendre après son problème en fin de Grand Prix de Bahreïn avant de le confirmer à la veille du Grand Prix de Singapour : George Russell va devoir partir du fond de grille ce dimanche dans les rues de la Cité-État en raison de l'installation d'éléments moteur hors quota sur sa W17.

L'utilisation précise du terme de "fond de grille" ne doit rien au hasard puisque c'est réglementairement et automatiquement le sort destiné aux pilotes qui écopent de plus de 15 places de pénalité. Cela voulait donc déjà dire que Russell était assuré de monter au moins deux nouveaux éléments sur son bloc turbo hybride.

La documentation publiée par la FIA ce vendredi entre les EL1 et les qualifications sprint permet d'avoir le détail des changements effectués. Au total, Russell change au moins quatre éléments : le moteur thermique, le turbo, le système d'échappement et le MGU-K (qui récupère l'énergie au freinage, notamment). 

Comme il s'agit, pour chacun de ces éléments, de la première pièce qui sort du quota - qui est de quatre maximum par saison pour les trois premiers cités et de trois pour le MGU-K -, elle donne à chaque fois lieu à dix places de pénalité. Ce sont donc, au total, au moins 40 places de pénalité infligées au Britannique.

"Au moins" car la publication de deux documents distincts à quelques minutes d'intervalle laisse planer le doute sur la possibilité que d'autres éléments aient pu être changés. En effet, un document antérieur ajoutait un changement de batterie et un changement d'unité de contrôle électronique, ce qui ferait alors monter la note à 60 places de pénalité.

Ceci étant dit, 40 ou 60, cela importe peu pour ce qui est du sort qui sera réservé à Russell à Singapour puisqu'il est quoi qu'il arrive destiné à s'élancer du fond de grille, vraisemblablement depuis la 22e et dernière position.

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